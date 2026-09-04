Cuándo empieza el colegio en Canarias: calendario escolar, festivos y todas las vacaciones del curso 2026-2027

La vuelta al cole, tanto en Canarias como en el resto del territorio nacional, se presenta este año como la más cara de la historia, con un desembolso de 505 euros por hijo antes incluso de que arranquen las clases y un gasto total estimado de 2.484 euros por alumno a lo largo del curso, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Para elaborar el estudio, la OCU ha consultado a 773 padres y madres con un total de 1.096 niños y adolescentes de entre 3 y 18 años. La muestra se ha ajustado a la distribución real del alumnado en España: un 67% estudia en centros públicos, un 24% en concertados y un 9% en colegios privados. Los resultados vuelven a poner de manifiesto una tendencia que se repite cada año. En esta ocasión, el gasto medio crece un 3,9% respecto al curso anterior.

Infantil y Primaria: cuándo empieza el curso 2026-2027

El curso escolar 2026-2027 para el alumnado de Educación Infantil y Primaria en Canarias comenzará el 9 de septiembre de 2026 y finalizará el 19 de junio de 2027.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá en marcha una nueva medida de apoyo a las familias con mayores dificultades económicas coincidiendo con el inicio del curso escolar. El objetivo es ayudar a afrontar los gastos asociados a la vuelta a las aulas. Para ello, el Consistorio repartirá tarjetas de ayuda por valor de 50 euros que podrán utilizarse para comprar material escolar. Estas ayudas se sufragarán mediante las tarjetas adicionales previstas en el convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación DinoSol suscribieron el pasado mes de julio.

ESO y Bachillerato: qué día empiezan las clases

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO), las clases comenzarán el 14 de septiembre de 2026 y finalizarán el 19 de junio de 2027. En el caso de Bachillerato, el inicio será el 11 de septiembre de 2026 para 1º y 2º de Bachillerato, mientras que 1º finalizará el 19 de junio de 2027 y 2º de Bachillerato terminará el 14 de mayo de 2027.

Los ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior, así como las enseñanzas de Música, Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Deportivas, comenzarán el 16 de septiembre de 2026. El segundo curso de los ciclos formativos de Grado Superior finalizará el 30 de junio de 2027, mientras que otras enseñanzas tienen sus propias fechas de finalización.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Diseño y Arte Dramático comenzarán el 16 de septiembre de 2026. El segundo semestre comenzará el 25 de enero de 2027 y el curso finalizará el 30 de junio de 2027. En cuanto a las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música, el curso también comenzará el 16 de septiembre y 6º curso finalizará el 27 de mayo de 2027.

Por su parte, las enseñanzas de idiomas de régimen especial comenzarán el 21 de septiembre de 2026 y finalizarán el 14 de mayo de 2027. That’s English! comenzará el 21 de septiembre de 2026 y finalizará el 14 de mayo de 2027. Ese mismo 21 de septiembre comenzarán los cursos de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos y para la prueba libre de obtención directa del GESO, que finalizarán el 12 de mayo de 2027.

Todos los festivos, puentes y vacaciones en Canarias

Durante el curso 2026-2027 habrá varios periodos de descanso. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, mientras que las vacaciones de Semana Santa tendrán lugar del 22 al 26 de marzo de 2027.

A estos periodos vacacionales se suman los festivos nacionales, autonómicos y locales.

Los días festivos serán el 12 de octubre de 2026 (lunes), Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre de 2026 (lunes), día siguiente a la Fiesta de Todos los Santos; el 8 de diciembre de 2026 (martes), Día de la Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre de 2026 (viernes), Natividad del Señor. Ya en 2027, serán festivos el 1 de enero (viernes), Año Nuevo; el 6 de enero (miércoles), Epifanía del Señor; el 25 de marzo (jueves), Jueves Santo; el 26 de marzo (viernes), Viernes Santo; el 1 de mayo (sábado), Fiesta del Trabajo; y el 31 de mayo (lunes), día establecido como traslado de la festividad del Día de Canarias, que en 2027 cae en domingo.

Los festivos autonómicos en las islas en el curso 2026/27 serán las siguientes:

El Hierro: el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Reyes.

Fuerteventura: el 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña.

Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino.

La Gomera: el 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe.

La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves.

Lanzarote y La Graciosa: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes.

Tenerife: el 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria.

Para 2027, las fiestas locales de las dos capitales de provincia de Canarias serán el 9 de febrero, Martes de Carnaval, y el 24 de junio, Conmemoración de la Fundación de la Ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife, los días festivos locales serán el 23 de febrero, Martes de Carnaval, y el 3 de mayo, Festividad del Día de la Cruz.