Vuelta al cole: pautas para evitar el exceso de peso en las mochilas

Si queremos que los más pequeños no vivan la vuelta al cole como una “carga”, entonces empecemos por la mochila. Esa carga de libros, estuches y cuadernos que llevan a diario los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, puede llegar a ser una algo excesivo incluso para un adulto, provocando malas posturas y poniendo en riesgo la salud de la espalda en los delicados momentos del crecimiento. Veamos más sobre la vuelta al cole y las pautas a seguir para evitar el exceso de peso en las mochilas.

Cómo evitar el peso en mochilas escolares

Si pensamos que cuando salimos de excursión a la montaña o de viaje en avión medimos por gramos cada elemento que metemos en la bolsa, resulta increíble que cuando se trata del colegio de los niños parece que esa preocupación se pasa más por alto.

En montaña, el peso adecuado de la mochila no debe superar el 10% de tu peso corporal. Aún así, lo que normalmente llevan los niños en los hombros para ir a la escuela es el 30% de su peso corporal. Existe pues una incoherencia de modo que la solución para muchos padres desde hace años es que los niños, de primaria, lleven mochilas con ruedas.

Pero una investigación de la Universidad de Granada demostró que un mochila de ruedas con libros y cuadernos suele cargarse con un máximo del 20% del peso de quienes lo llevarán. Si la persona en cuestión tiene seis años, de más está decir que el peso de la mochila debe ser mínimo.

Entonces, ¿ cómo preparar mejor la mochila escolar para evitar problemas de espalda ?

Consejos para llevar tu mochila mejor

La mochila de remolque es una buena solución para no forzar la espalda. Pero trolley no es sinónimo de piedra sobre ruedas : el hecho de que no sea necesario llevarlo al hombro no significa cargar la mochila más allá de lo creíble y sin preocupaciones. En la mochila hay que poner solo lo imprescindible para cada día , quizás utilizando las taquillas (si las hay) para dejar en el colegio lo que no se necesita de forma inmediata.

Hay otros dos aspectos a considerar : en presencia de escaleras, aceras y otras barreras, la mochila con ruedas debe en cualquier caso ser levantada; en los centros de muchas ciudades la superficie de la carretera está muy a menudo pavimentada con adoquines, adoquines, una losa u otros pavimentos que dificultan el arrastre de un carro. Por lo tanto, la elección de este instrumento debe evaluarse caso por caso.

Si la mochila se lleva al hombro, es importante que se utilicen las dos correas de los hombros . Una mochila llevada con una sola asa desequilibra el cuerpo de un lado, con el riesgo de acentuar los daños en la columna, como la escoliosis. La bolsa tampoco debe estar demasiado baja y alejada del cuerpo: debe ser firme y pegada a la espalda.

La mochila perfecta tiene la espalda acolchada pero rígida , correas ajustables, anchas y suaves, y no debe ser demasiado grande en relación con la figura corporal de la persona que la va a llevar. La mochila de la escuela primaria, por lo tanto, debe ser de un tamaño más pequeño que la que llevará un niño de la escuela secundaria, donde la carga de libros se vuelve significativamente mayor. Lo ideal sería utilizar también el cinturón de cadera para descargar parte del peso en la zona lumbar sin sobrecargar los hombros.

Por último, está prohibido lastrar todo transportando objetos inútiles. Para concluir, por tanto, el peso ideal de la mochila debería rondar el 10%-15% del peso corporal de quien la llevará al hombro. En el caso de los carros, la carga puede subir hasta un 20%. Todo lo demás es un exceso inútil y agotador.