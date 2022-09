La vuelta al cole está ya entre nosotros. Durante este mes, los niños de todas las comunidades volverán a las clases y uno de los elementos que no les puede faltar es la mochila escolar. Si has de comprarles a tus hijos una que sea de calidad y que tenga un diseño al que no se puedan resistir, nada como elegir entre los modelos de unas de las mejores marcas al respecto. Descubramos a continuación, las mejores mochilas para la vuelta al cole de Tutete.

Mochilas para la vuelta al cole de Tutete

Tutete es conocida por muchos como la primera empresa en España especializada en la venta de chupetes personalizados, pero junto a estos, cuentan con otros productos que son imprescindibles para nuestros hijos. Es el caso de las mochilas para las que ya tienen una nueva colección de cara a la vuelta al cole 2022/2023. Si buscas entonces las mejores mochilas para esta vuelta a las clases de los niños, nada como hacerte con los modelos que ahora te mostramos.

Mochila Infantil El Monstruo de Colores

Para los niños en edad preescolar, Tutete tiene modelos tan divertidos, como este dedicado al personaje del monstruo de colores y en colores como el amarillo. Su precio es de 24,50 euros.

Mochila Pequeña Studio Ditte Panda Personalizable

También para niños de preescolar, tenéis este modelo Studio Ditte Panda que es personalizable, de modo que podemos añadirle el nombre del niño o la niña. Tiene estampado de pandas y además es impermeable. Su precio es de 44,.95 euros.

Mochila Herschel Heritage Kids Rug Boats Personalizable

También para niños entre 3 y 5 años, tenemos el modelo Herschel Heritage Kids Rug Boats que como el anterior, es personalizable. Fabricada por la empresa canadiense Herschel es una mochila de calidad, con cremallera y un gran compartimento con capacidad para 9 litros. Su precio es de 49,99 euros.

Mochila Escolar Brawl Stars Showdown Grey

El modelo Brawl Stars Showdown Grey es un modelo de mochila para niños de 3 a 5 años que destaca por su diseño en gris y con los personajes del juego Brawl Stars. El precio es de 21.95 euros.

Mochila Mini Fashion Rosa Personalizada Little Garden

Tanto para niños de preescolar como aquellos que acuden a los primeros cursos de primaria, tenemos esta otra mochila Fashion Rosa Little Garden a la que le podemos añadir el nombre de nuestro hijo o hija. Su precio es de 17,40 euros.

Mochila Escolar Grande Cottage Blue Checks

Para los niños que ya están en primaria, y también para los de secundaria, tenemos modelos de mochilas Tutete de gran calidad y diseño. Es el caso de la mochila escolar grande Cottage Blue Checks, que cuenta con dos bolsillos laterales y un bolsillo frontal con cremallera. La mochila tiene correas acolchadas para los hombros y una correa para el pecho. La mochila se cierra con cordón y una hebilla para mayor seguridad. En el interior hay un bolsillo separado para objetos más pequeños y una etiqueta para escribir el nombre del niño. Su precio es de 69 euros.

Mochila Grande Pink Rainbow Personalizable

Con un diseño más clásico se presenta la mochila grande Pink Rainbow que es personalizable. Cuenta con dos compartimentos. Uno de ellos, un bolsillo elástico. El precio de esta mochila es de 39,95 euros.

Mochila Grande Brown Rainbow Personalizable

El mismo modelo lo tenéis también en un color que mezcla el rojo con el marrón. Si deseas esta mochila, tiene el mismo precio que la anterior, es decir, 39,95 euros.

Mochila Saco Thai Turquesa

Otro de los modelos que destacan, es la mochila Thai Turquesa que cuenta con un diseño de saco, perfecto para trabajos o material para extraescolares. El diseño está además indicado para niños de entre 6 y 9 años. Es impermeable y además del turquesa la puedes comprar en otros colores. Su precio es de 45 euros.

Mochila Saco Little Garden Personalizable

También para los niños que van a la guardería, Tutete tiene modelos de mochilas saco como esta en rosa que además es personalizable. Su precio es de 19,95 euros.

Estas son sólo algunas de las mejores mochilas que podemos comprar en la nueva colección Tutete, en cuya tienda online tienes muchos más modelos.