Cuándo se trata de irse a dormir, lo más normal es que los niños comiencen a discutir o a «negociar» la hora de acostarse, pero lo cierto es que el niño o niña necesita sus horas de sueño en función de la edad que tenga por lo que os hablamos ahora de dichas horas y también, de la hora a la que tienen que estar dormidos los niños.

La hora a la que tienen que estar dormidos los niños

Enviar a los bebés a la cama temprano para que puedan dormir toda la noche no es algo baladí. No es un capricho de los padres o madres para que se vayan a dormir y que estos puedan descansar o relajarse un poco, sino que es algo necesario si tenemos en cuenta que el niño, en función de la edad que tenga, requiere de un mínimo de horas de sueño no solo para poder estar despierto al día siguiente sino también para asegurarse un buen desarrollo tanto físico como mental.

Las horas de sueño que necesitan los niños

Veamos entonces qué mínimo de horas necesitan dormir los niños en cada una de sus etapas de desarrollo o edad.

Desde el nacimiento hasta los 3 meses , los recién nacidos pasan la mayor parte del tiempo durmiendo , los despertares están dictados solo por la necesidad de alimentarse. No cambia mucho en comparación con cuando vivían en el útero.

, los recién nacidos pasan , los despertares están dictados solo por la necesidad de alimentarse. No cambia mucho en comparación con cuando vivían en el útero. De los 3 a los 6 meses , las horas dedicadas al sueño disminuyen ligeramente, llegando a unas 15 horas de media. El sueño más prolongado se realiza por la noche, el resto son siestas diurnas, distribuidos entre la mañana y la tarde.

las horas dedicadas al sueño disminuyen ligeramente, llegando a El sueño más prolongado se realiza por la noche, el resto son siestas diurnas, distribuidos entre la mañana y la tarde. Desde los 6 meses hasta el año , los bebés duermen unas 14 horas , de las cuales 12 son por la noche y 4 entre la mañana y la siesta después de comer.

, los bebés duermen , de las cuales y 4 entre la mañana y la siesta después de comer. De 1 año a 3 años , el enfoque de los niños hacia el mundo exterior cambia drásticamente. Están las primeras expresiones e interacciones con lo que les rodea. Caminan, hablan, se conocen a sí mismos a través de juegos y relaciones entre ellos. No hace falta decir que una reducción de las horas dedicadas a la hora de dormir es inevitable. Los niños de este grupo de edad duermen de 12 a 13 horas , la mayoría de las cuales siempre durante la noche. Muchos bebés ya no duermen por la mañana, pero disfrutan de la hora de acostarse a primera hora de la tarde.

el enfoque de los niños hacia el mundo exterior cambia drásticamente. Están las primeras expresiones e interacciones con lo que les rodea. Caminan, hablan, se conocen a sí mismos a través de juegos y relaciones entre ellos. No hace falta decir que una reducción de las horas dedicadas a la hora de dormir es inevitable. Los niños de este grupo de edad , la mayoría de las cuales siempre durante la noche. Muchos bebés ya no duermen por la mañana, pero disfrutan de la hora de acostarse a primera hora de la tarde. De los 3 a los 6 años , la vida de los niños, incluso con el ingreso a las escuelas y con las primeras actividades lúdicas y deportivas, comenzará a tomar ritmos similares a los de los adultos. Así, hasta la edad de los 4-5, algunos niños dormirán hasta 11 horas y media, de las cuales una hora más o menos será una siesta a primera hora de la tarde, alrededor de los 6 años, dormirán solo por la noche, por un promedio de unas 10 horas.

, la vida de los niños, incluso con el ingreso a las escuelas y con las primeras actividades lúdicas y deportivas, comenzará a tomar ritmos similares a los de los adultos. Así, hasta la edad de los de las cuales una hora más o menos será una siesta a primera hora de la tarde, A partir de los 6 años será bueno mantener esas 10 horas aunque al llegar a la pubertad y adolescencia las horas serán más similares a las recomendadas para un adulto con una media de 8 horas.

La importancia de la rutina para acostar a los bebés y a los niños

A la hora de llevar a la cama a los bebés y a los niños en general, es importante que establezcamos una rutina de manera que los niños se acostumbren a ella y con ello que sepan que ha llegado el momento de ponerse a dormir.

Podemos así establecer algunas reglas básicas para una buena rutina, que consisten en pequeños trucos a tener en cuenta:

A la hora de acostarse, no animar al bebé con juegos físicos, sonoros y ruidosos

físicos, sonoros y ruidosos Crea un ambiente dedicado exclusivamente a la hora de dormir.

dedicado exclusivamente a la hora de dormir. Dependiendo de su edad, le tendremos que poner en la cuna junto a nosotros, en la cuna o en la cama de su habitación.

junto a nosotros, en la cuna o en la Relaja al bebé en los momentos antes de dormir. Dependiendo de la edad, se puede realizar con un baño, masajes con aceite de almendras, iluminación suave, canciones de cuna, rimas infantiles, canciones, cuentos de hadas.

Dependiendo de la edad, se puede realizar con un baño, masajes con aceite de almendras, iluminación suave, canciones de cuna, rimas infantiles, canciones, cuentos de hadas. Cuida la cama y el pijama. La primera debe ser placentera, para que ese momento, sobre todo cuando los niños van a vivir fases de rechazo, sea cómoda y capaz de transmitir tranquilidad con peluches y lucecitas para vencer el miedo a la oscuridad. En particular, hay que cuidar la temperatura ambiente: debe estar entre 18 y 20 grados. Para evitar que el niño se despierte por la noche, provocado por el sudor o el frío, es importante vestir al niño con un pijama adecuado a la temporada. El pijama debe ser cómodo, libre de volantes para evitar molestias nocturnas.

¿A qué hora tienen que estar dormidos los niños?

Hemos visto cuánto cambia la duración de la hora de acostarse y la rutina antes de acostarse, y a partir de esto, establecer esa hora que tendremos que tener en cuenta para que nuestros hijos se acuesten:

Para un niño que empieza a ir a la guardería o jardín de infancia , será fundamental acostarse entre las 8 y las 9 de la noche . El horario también depende del desempeño de su rutina vespertina en el colegio, es decir, si aún hace las siestas, la duración en la guardería y la hora en que los recogemos.

o jardín de infancia , será fundamental acostarse . El horario también depende del desempeño de su rutina vespertina en el colegio, es decir, si aún hace las siestas, la duración en la guardería y la hora en que los recogemos. Para un niño que comienza la escuela primaria , por supuesto, es necesario tener en cuenta la entrada a la escuela y el tiempo que tarda en prepararse por la mañana. Nuevamente, a más tardar a las 21:00 horas ya deberían estar en la cama.

Según la Sociedad Española de Pediatría, es importante que los niños siempre se acuesten a la misma hora de modo que puedan acostumbrarse a tener sus propios horarios y asegurar su descanso óptimo para que rindan al día siguiente.