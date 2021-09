Ser padres es algo maravilloso. Todo un reto lleno de momentos difíciles pero también de momentos maravillosos, en especial cuando podemos comprobar cómo el niño va creciendo sano y feliz. Un estado o emoción que se ha plasmado varias veces en la música por lo que para celebrar tanto la maternidad como la paternidad, queremos que conozcáis algunos de sus mejores temas. Canciones sobre la maternidad y la paternidad.

Canciones sobre la maternidad y la paternidad

La música es universal y habla de todo tipo de cosas, pero en especial del amor aunque no solo del amor romántico que podamos sentir por una pareja o alguien que nos gusta. También se han compuesto grandes temas que tienen que ver con el hecho de expresar lo que se siente al ser padre o madre.

«De parto» (Joan Manuel Serrat)

En 1974, Joan Manuel Serrat dio a conocer esta canción en la que de una forma muy poética narra la historia de una joven embarazada de cuatro meses. Habla de lo que siente, de lo que hace de cómo se ve su piel y su cuerpo y al final explica cómo se prepara para dar a luz a su bebé.

Bonitos versos tiene esta canción como: «Si la viese usted, Mirándose Feliz al espejo… Palpándose el perfil ,Y trenzando mil, Nombres en dos sexos»

«Tan poquita cosa» (Pasión Vega)

Una canción de la cantante malagueña Pasión Vega en la que narra todo el amor que siente por su hija. La canción explica todo lo que la artista sintió al dar a luz a su pequeña pero también todo lo que siente tras haberse convertido en madre.

Entre los versos más especiales de esta composición están: “Eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa”, “la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar”, “sólo una mirada, niña, bastó para querernos”.

Alba (Antonio Flores)

El inolvidable Antonio Flores tiene grandes canciones pero quizás una de las más especiales es este tema llamado como su hija Alba Flores, hoy convertida en una famosa actriz. La canción fue además todo un éxito en las listas cuando se publicó y estamos seguro que en alguna ocasión la has cantado.

Tiene estrofas tan bonitas como: «No sé por qué Dos estrellas bajaron para rizar tu pelo» «Tan bonita, tan morena, Tan gitana como era…La flor que siempre quise en mi jardín».

«Qué yo no lo sabía» (Elefantes)

El grupo Elefantes con su cantante al frente Shuarma lanzaba este tema en 2002 y aunque en un principio puede ser una bonita canción de amor romántico que dedicarle a alguien de quien estamos enamorados, parece que en realidad está inspirada y dedicada a la hija del cantante.

Entre sus versos encontramos frases tan bonitas como: «Eres lo más bonito que he visto en mi vida. Y yo no lo sabia, y si me vuelvo loco es al sentir

que hay tantas cosas que vivir, y yo sin ti no lo sabía».

«Mi pequeño tesoro» (Presuntos implicados)

El grupo Presuntos Implicados tiene también este bonito tema dedicado especialmente a la maternidad ya que en ella la cantante Soledad Giménez narra como fue su embarazo y lo que sintió tras nacer su primer hijo.

Entre los versos más bonitos del tema tenemos: «Mi pequeño trocito de vida..Es un ángel que viene a mi de puntillas».