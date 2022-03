El final del embarazo parece ser el peor momento de todos para muchas mujeres. A menos que dé a luz antes de tiempo, la mayoría de las mujeres sin duda llegarán a un punto en su embarazo en el que no podrán soportarlo más . La incomodidad, el cansancio, la excitación, estos son algunos motivos para pensar que esta última etapa es insoportable, pero lo cierto es que podemos detallar los detalles más concretos para hacer dicha afirmación.

El final del embarazo es el peor momento

Esperar al bebé puede ser agotador y desconcertante. Cuanto mayor sea el bebé, más tarde el embarazo puede volverse físicamente incómodo de modo que repasemos las causas que hacen de esta etapa, la más insoportable de todas:

Puede parecer que está creciendo fuera de control

La interrupción del embarazo a menudo provoca un crecimiento más rápido que en cualquier otro lugar. Es posible que notes que tu barriga se hace más grande incluso después de pensar que no es posible.

En algún momento, es probable que notes que tu ombligo está a punto de explotar e incluso puedes superar tu ropa de maternidad cuando tu peso alcance un número que probablemente nunca antes hayas visto.

El espacio se volverá estrecho

A medida que pasan los días notarás como el bebé se hace sentir cada vez más. De hecho, se estirará lo más adentro posible de tu barriga y eso no siempre es divertido. Y a medida que el bebé se instala en tu abdomen, todas las «piezas» deben encontrar un nuevo lugar hacia el que ir.

A menudo, el único lugar que queda es debajo de las costillas , donde no hay mucho espacio adicional. En algún momento, puedes comenzar a sentir que el bebé presiona tu suelo pélvico mientras lucha por salir. Y a menudo se siente incluso como si estuviera en tus partes íntimas, o como si el bebé se fuera a caer (por supuesto que no lo hará). Además, todo esto puede conducir a frecuentes alteraciones del sueño .

Pero menos espacio no significa que el niño vaya a estar mal. De hecho tú lo pasarás peor porque evidentemente vas a sentir mucho el peso del bebé y cualquier movimiento que haga. Debes tener paciencia y en el caso de estar saliendo ya de cuentas acudir al hospital para que te puedan monitorear y hacer un seguimiento de que todo está bien antes de tal vez decidir si finalmente te provocan el parto o no.

Necesitarás orinar mucho

Los movimientos del bebé pueden hacerte sentir una necesidad urgente de orinar, y todo esto también puede provocar contracciones.

El sueño puede complicarse

Además de orinar constantemente, es posible que tampoco puedas dormir porque te sientes incómoda y te duele cada centímetro de la espalda, las costillas y la pelvis. Es posible que no puedas ponerse cómoda porque esa barriga enorme se interpone y moverla para estar cómoda requiere mucho trabajo. Por otro lado, es posible que no puedas dormir porque no puede dejar de pensar en todo lo que debes hacer antes de que llegue el bebé.

Puedes comenzar a sentirte completamente inútil

Agacharse, subirse/bajarse del suelo, barrer, cargar/descargar el lavavajillas o la secadora. Prácticamente cualquier cosa que implique acercarse al suelo puede resultar problemática. Y cualquier esfuerzo no solo podría dejarte exhausto al instante , sino que también podría provocarte contracciones que solo te irritarían y por ello quizás es mejor que descanses y te prepares sin más para el momento del parto pero sin sentir que ya no vales para nada. De hecho dar a luz a un bebé será uno de los esfuerzos más grandes que estás a punto de hacer.