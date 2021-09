A lo largo del embarazo, la mujer debe someterse a diversas pruebas, algunas de ellas bastante invasivas mientras que otras suelen ser ligeras o nada dolorosas, pero decisivas para garantizar que en el parto todo vaya a salir bien. Es el caso de la prueba del exudado vagino-rectal de la que ahora os ofrecemos todos los detalles sobre qué es y cómo se realiza.

Exudado vagino-rectal en el embarazo: Qué es y cómo se realiza

La prueba del exudado vagino-rectal es uno de los muchos exámenes o pruebas a los que se somete la mujer en el embarazo. En concreto, esta prueba se suele realizar durante el tercer trimestre de la gestación, entre las semanas 35 y 37, con el fin de detectar si en el canal de parto o en el ano hay presencia de la bacteria Estreptococo Beta Hemolítico dado que de ser así el bebé podría estar en riesgo.

¿Para qué sirve el exudado vaginal rectal?

Como ya hemos mencionado el exudado vaginal rectal está diseñado para detectar Streptococcus beta-hemolítico tipo B o Streptococcus agalactiae que es lo que se llama una bacteria común, es decir, que vive de forma natural en el sistema digestivo de los humanos. Sin embargo, estos agentes hasta ahora inofensivos resultan ser más agresivos cuando colonizan la vejiga, la vagina , el útero , el recto o los riñones, causando la notoria infección por estreptococo B. Esto no causa ningún síntoma clínico manifiesto y permanece en silencio. Las dificultades surgen principalmente en mujeres embarazadas porque la transmisión de la infección al feto puede tener graves consecuencias en su cerebro, médula espinal o incluso en sus pulmones.

Pero eso no es todo. El estreptococo también puede ser peligroso para la madre y provocar rotura de membranas y parto prematuro. Por eso es fundamental saber si está ahí o no. Pero además de lo mencionado, los riesgos de contaminación aumentarían potencialmente en caso de parto prematuro o rotura prematura de la bolsa de agua . La presencia de fiebre durante el parto, así como una infección por estreptococo B previa, también pueden contribuir a una mayor contaminación materno-fetal.

¿Cómo se realiza el exudado vaginal y rectal en el embarazo?

La detección del estreptococo B durante el embarazo es aún más difícil porque el transporte de la bacteria varía con el tiempo. Así, una mujer embarazada puede llegar a ser portadora de estreptococo en un momento preciso de su gestación y dejar de serlo en otro. Además, los ginecólogos detectan una posible infección entre la semana 35 y la 38 de amenorrea, es decir, en una fecha relativamente cercana al parto . La muestra vaginal tomada durante una consulta de seguimiento del embarazo puede detectar la presencia del patógeno dentro del tracto genital de la gestante. Para ello, la muestra se cultiva en una solución diseñada específicamente para revelar estreptococos del grupo B. Si se desarrollan,

Para tomar la muestra de flujo vaginal se utiliza especie de hisopo de algodón largo. Es un examen muy rápido y nada doloroso. Es diferente a la prueba de Papanicolaou, que en cambio sirve para tomar muestras de la mucosa cervical para resaltar cualquier lesión precancerosa.

Como se mencionó, a menudo también se realiza a nivel rectal porque la contaminación entre los dos ambientes es muy fácil. Por eso la higiene íntima es muy importante. Siempre se debe tener cuidado de lavarse adecuadamente para evitar el paso de gérmenes del área anal a la vaginal.

El hisopo se puede realizar en el hospital y en cualquier laboratorio para su análisis. Ahora que ya sabemos qué es el exudado vagino-rectal en el embarazo, queremos explicaros cómo se lleva a cabo y en qué consiste la prueba exactamente.

La mujer debe colocarse en el conocido como potro ginecológico.

El ginecólogo o matrona que realiza el exámen debe introducir un bastoncillo de algodón en la vagina de la mujer para tomar una muestra del flujo vaginal. Acto seguido, introducirá ese bastoncillo en un tubo con medio de cultivo para ser enviado al laboratorio.

A continuación, procederá a hacer lo mismo que en el paso anterior pero introduciendo el bastoncillo en el ano y conseguir una muestra del flujo de esa zona.

En líneas generales es de este modo como procede con el exudado vagino-rectal en el embarazo por lo que es una prueba considerada como indolora. De la misma manera, tenemos que aclarar que no entraña ningún tipo de peligro ni para la madre ni tampoco para el bebé.

Por otro lado, el resultado de la prueba no suele darse a conocer hasta que han pasado al menos cinco semanas. Es este el motivo por el que se realiza en la semana 35 de modo que pueda conocerse si el estreptococo está presente o no coincidiendo prácticamente con el momento del parto.

Es muy importante, eso sí, tener claro que la embarazada que se vaya a someter al esta prueba debe cumplir con dos normas básicas:

No ha debido estar tomando antibióticos , porque estos pueden alterar los resultados.

Es necesario que no se haya sometido previamente a ningún tipo de lavado anal o vaginal.

¿Qué sucede si doy positivo en el exudado vagino-rectal del embarazo?

Si la prueba da positivo, lo que sucederá es que durante el parto se le suministrará a la embarazada, cada periodo de entre cuatro y cinco horas, un antibiótico hasta que el bebé nazca. Esto se administra al inicio del trabajo de parto, generalmente por vía intravenosa. Es la forma más masiva y rápida de «limpiar» la vagina de bacterias y permitir un parto seguro. Generalmente, la administración comienza 4 horas antes del parto, que es tiempo suficiente, o tan pronto como sea posible.

La pregunta de si estos medicamentos pueden dañar al bebé de alguna manera es legítima, pero la respuesta es tranquilizadora. Los antibióticos administrados son completamente inofensivos para el feto. El pequeño estará aún más protegido.

No hay que pasar por alto que en el caso de que el alumbramiento empiece y la paciente no conociera aún los resultados de este examen, los médicos que llevan su caso actuarían como si los mismos hubieran dado positivo.

Aunque es poco común que la infección se transmita al bebé, de todos modos una vez haya nacido se controlar cuidadosamente al bebé para detectar cualquier síntoma. Una infección podría desarrollarse dentro de los 7 días posteriores al nacimiento o incluso después. Las infecciones de aparición temprana pueden ser muy graves, por lo que las mujeres embarazadas que están infectadas reciben ese tratamiento antibiótico que hemos mencionado durante el trabajo de parto. En el caso de que tu bebé muestra signos de infección, será tratado con antibióticos.

¿Qué pasa si soy positiva pero el parto es por cesárea?

En caso de cesárea no se realizará profilaxis antibiótica y el motivo es muy sencillo: el bebé no entra en contacto con el canal vaginal, por lo que no se puede infectar. Sin embargo, esto no se aplica si se ha producido una rotura de las membranas: en este caso, se seguirá administrando el fármaco.

¿Cuáles son los factores de riesgo de transmitir el estreptococo del grupo B al bebé?

Cuando la madre está infectada con el estreptococo del grupo B, ciertos factores aumentan la probabilidad de que la infección se transmita al niño, entre ellos: