Cómo elegir sábanas para el bebé: consejos y pasos a seguir

Dimensiones, propiedades, materiales, colores, estampados, modelos….muchos son los criterios a considerar antes de comprar sábanas para la cuna del bebé, de modo que te ofrecemos a continuación una pequeña guía al respecto de modo que puedas elegir las adecuadas y garantizar así el descanso de tu pequeño.

Cómo elegir sábanas para el bebé

La calidad del descanso es fundamental para los niños, tanto en la edad de recién nacido como durante el periodo de uso de la cuna. Para ello, es necesario disponer no sólo de un adecuado sistema de descanso sino también de accesorios de ropa de cama de alta calidad; es decir, no es solo el colchón el que garantiza un buen sueño (de día y de noche) sino que también las sábanas , fundas de almohada , mantas y edredones contribuyen a ello.

Por lo tanto, estos accesorios deben elegirse con cuidado y atención, teniendo en cuenta las necesidades del niño y la importancia de crear un sistema de descanso saludable y relajante. En este artículo, veamos cómo elegir sábanas para el bebé y para niños, para usar en la cuna o en la cama.

Telas y materiales

Para asegurar el mejor bienestar posible del bebé, es recomendable elegir materiales hipoalergénicos y muy transpirables. Desde este punto de vista, la mejor opción la representa el algodón, la opción más adecuada también para la temporada de primavera y verano. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de algodón, por lo que es bueno revisar las palabras en las etiquetas relacionadas con la composición del material del tejido: la calidad más alta es 100% algodón puro, junto con algodón orgánico ; alternativamente, puedes optar por mezclas de algodón y lino. Estos tejidos también representan la mejor opción porque permiten numerosos pasos en la lavadora, para mantener siempre limpia la cama del niño.

Por otro lado, es recomendable evitar tejidos que combinen algodón con fibras sintéticas o acrílicas, así como productos con predominio sintético: las sábanas de este tipo, de hecho, pueden desencadenar reacciones alérgicas en la piel.

Sin embargo, en lo que respecta a las sábanas y mantas de invierno, el consejo es evitar las telas demasiado cálidas como la franela, ya que los niños pequeños no tienen la misma termorregulación que los adultos. Como consecuencia, las mantas de lana o franela provocarían un aumento excesivo de la temperatura corporal, con la consiguiente alteración del sueño. Lo mismo ocurre con las mantas y los edredones: hay que evitar aquellos que sean demasiado pesados.

Modelo con refuerzos

Dado que los niños tienden a inquietarse durante el sueño, el consejo es optar por mantas y sábanas con esquinas reforzadas, que garantizan una mayor estabilidad al sistema de cama. En otras palabras, esta elección asegura que el niño, mientras se mueve durante el sueño, no se encuentra envuelto en sábanas con el riesgo de despertarse o dormir mal.

Colores y estampados

Los colores del dormitorio pueden influir en el estado de ánimo del niño y, en consecuencia, también en la calidad del sueño. Por eso, es bueno elegir tonos relajantes no solo para la pintura de las paredes sino también para la ropa de cama, especialmente las sábanas y la funda del colchón. En principio, los tonos claros (blanco y beige) y todos los tonos de azul (hasta el azul) tienen un efecto relajante que puede ayudar mucho al niño a conciliar el sueño; naturalmente, esto no excluye la posibilidad de optar por tejidos estampados enriquecidos con varios tipos de patrones, capaces de hacer que el ambiente no solo sea más vivo sino también más familiar para el niño.