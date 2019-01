Victoria Beckham criticada por someter a su hija a un tratamiento facial

La pequeña, que responde al nombre de Harper, solo tiene 7 años

Que a los niños les gusta imitar a sus padres es algo innegable, de ahí que quieran ponerse los zapatos de tacón de mamá o se peinen como papá. Sin embargo, los adultos deben estar pendientes para que esa imitación no exceda los límites. Y eso es algo que se le ha criticado a Victoria Beckham que no ha hecho.

En concreto, la Spice Girl se encuentra ahora en el centro de la polémica porque no ha dudado en someter a su hija, llamada Harper, a un tratamiento facial. ¡Y solo tiene 7 años! Sigue leyendo y conocerás a fondo lo que ha sucedido.

Victoria Beckham comparte momentos de belleza con su hija

La diseñadora tiene cuatro hijos junto a su marido, el ex futbolista David Beckham: Brooklyn Joseph, que va a cumplir 20 años; Romeo James, de 16 años; Cruz David, de 13 años, y la única niña, Harper, que tiene 7 años.

Precisamente con esa última es con la que ha querido vivir un momento de belleza y a la que ha optado por enseñar sus trucos para lucir una imagen radiante. Por eso, la mamá no dudó en compartir en redes sociales, concretamente en su perfil de Instagram, que habían ido juntas a uno de los más conocidos salones de belleza de la capital británica.

Peluquería y tratamientos faciales

Lo primero que hicieron madre e hija fue cortarse el pelo. En concreto, fue Harper la que consiguió un nuevo look cortándose su larga melena. Y luego llegó el momento en el que se sometió a la menor a uno de los tratamientos faciales que se realiza su mamá.

Un vídeo fue el que permitió a los seguidores de Victoria ver como la benjamina de la familia cuidó su piel. En concreto, en ese aparece tumbada y con la cabeza cubierta con una toalla. Acto seguido un profesional del centro de belleza se dedica a limpiarle el rostro con unos discos de algodón.

Imágenes que aparecen acompañadas por el siguiente mensaje de la diseñadora: “Debemos usar productos limpios con nuestros niños”.

Surge la polémica

Como hemos mencionado, nada más colgar ese vídeo en Instagram, la celebrity generó una gran polémica. Y es que son muchos los internautas que han criticado que ya empiece a condicionar a su hija con la imagen cuando esa solo tiene 7 años de edad. Es más, algún usuario le vino a decir: “Deja a los niños ser niños”.

Asimismo, el hecho de que Victoria no aclarara el tipo de tratamiento al que se sometió a su pequeña suscitó rumores y alarmas. ¿Por qué? Porque el centro al que acudió con Harper, que está dirigido por la doctora Barbara Sturm, se encuentra especializado en la técnica que consiste en extraer sangre de la paciente para luego limpiarla y volver a inyectársela.

Frente a esas críticas, no podemos pasar por alto que también han surgido defensoras de Victoria que alaban el que haya compartido tiempo con su hija y que haya permitido que esta disfrute haciendo cosas que también lleva a cabo su mamá. Buen ejemplo de eso son comentarios como este: “¡Qué mala es la envidia! No tiene nada de malo, está súper relajada. Si me dijeras que se le está poniendo bótox o tetas pues sí, abucheadla y denunciadla. Pero, ¿qué hay de malo en que se haga una limpieza facial? La gente si que es envidiosa”.

Otros casos de hijos de famosos polémicas

Al igual que ahora ha sucedido con Victoria Beckham y su hija, tiempo atrás nos hemos encontrado con otras historias de famosos que también han creado polémica al considerar que los hijos no estaban haciendo cosas de su edad.

Así, por ejemplo, el futbolista de la Juventus Cristiano Ronaldo ha sido muy criticado por permitir que su hijo mayor, Cristiano Junior que solo tiene 8 años de edad, cuente con un cuerpo musculado impropio de niños. Es más, las imágenes de ese menor sin camiseta e imitando a su padre generaron mucha controversia.

Otro ejemplo es el de Kim Kardashian que no solo permite que su hija mayor, North West de 5 años, luzca maquillada sino también que lleve bolsos carísimos de Louis Vuitton. Es más, esa celebrity regaló ese tipo de accesorio a todas las mujeres de la familia, incluida a la bebé de nueve meses, llamada True.