Te ayudarán a cumplir siempre con esa máxima

Cuidar de los hijos es una tarea enriquecedora, pero también compleja, pues requiere velar en todo momento por su bienestar. Y esto pasa, entre otras, por conseguir que tengan unos hábitos y rutinas tanto en cuanto a la alimentación como respecto a la higiene e incluso al descanso. Precisamente por este último motivo, es importante que sepas cuáles son las ventajas de acostar temprano a los niños.

A continuación, te destacamos los principales beneficios de que antes de las diez se marchen a la cama:

Tendrán buen sentido del humor

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos positivos de que se acuesten pronto es que el descanso les va a permitir levantarse con buen sentido del humor y mantenerlo todo el día. De esta manera, no estarán enfadados ni se pondrán irritables por cualquier circunstancia.

Recuperan energía

De la misma manera, hay que tener en cuenta que otra gran ventaja es que dormir como mínimo 10 horas diarias es una manera de que puedan “recargar sus pilas”. Sí, de que recuperen toda la energía que han ido desgastando durante todo el día tanto en clase como jugando, por ejemplo.

Precisamente eso va a suponer que cuando se levanten lo hagan con ganas de afrontar la jornada que tienen por delante. Y eso les va a permitir rendir como es debido en los estudios, estar atentos en el aula, tener la fortaleza para afrontar las clases de educación física…

Gozan de un buen estado de ánimo

Por supuesto, en esta lista de beneficios de acostar temprano a los pequeños de la casa no podía faltar el hecho de que eso les va a permitir gozar de un buen estado de ánimo. Es decir, no sentirse tristes de manera repentina, ni estar melancólicos, ni no tener ganas de hacer nada…A todos nos pasa que cuando no descansamos como es debido, nos sentimos con la moral baja y nos niños no son una excepción.

Es una apuesta por la salud de los niños

Otro motivo de peso para conseguir que se vayan pronto a la cama es que es una medida que vela no solo por su salud en el presente sino también en el futuro. Y es que no podemos pasar por alto el hecho de que se han publicado distintos estudios en los últimos tiempos que vienen a dejar patente que dormir ahora es una base para la salud de los próximos años. En concreto, se ha descubierto que los menores que descansan adecuadamente tienen menos riesgos de sufrir determinadas enfermedades cuando sean adultos, como sería el caso del Alzheimer.

Otros datos de interés

Aunque los aspectos que te hemos dado a conocer son los más significativos respecto a acostar temprano a los hijos, no hay que pasar por alto otros aspectos de interés como los siguientes:

El correcto descanso va a ayudar a que vean fortalecido su sistema inmunológico . También sirve para que el cerebro de los menores funcione de la forma correcta. Tendrán, además, un sueño mucho más reparador. De la misma manera, conseguir que los niños se vayan pronto a dormir también trae consigo un enorme beneficio para sus padres . ¿Cuál? Que van a poder disfrutar de una velada juntos para poder hablar, para intimar, para descansar o para gozar de actividades tales como ver una película o una serie de televisión, por ejemplo. Una situación que les ayudará a fortalecer los vínculos afectivos de pareja, que se pueden ver algo resentidos cuando llegan los hijos y no se tiene tanto tiempo para estar juntos. No menos relevante es saber que existe un estudio llevado a cabo por la Universidad de Houston que viene a determinar que los pequeños que se van a dormir después de las 22 horas tienen más riesgos de sufrir ansiedad o depresión. También es una medida para favorecer el correcto crecimiento de los menores . Sí, porque la hormona encargada de ese tendrá el tiempo necesario para actuar y favorecer aquel como es necesario. Asimismo, se viene a indicar que los niños que se acuestan temprano son menos propensos a tener un mal comportamiento y a tener una salud más “débil”.



Como ves, son razones de peso para que te pienses muy bien el ser estricto con respecto a que tus hijos se acuesten temprano cada día.