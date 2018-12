En pro de conocer a fondo esta Navidad, descubre las más singulares curiosidades sobre los Reyes Magos

En estas fiestas navideñas hay una serie de personajes que son claves y muy relevantes. Y entre esos se encuentran tanto Papá Noel como sus Majestades de Oriente. Precisamente lo que queremos hacer ahora es darte a conocer curiosidades sobre los Reyes Magos que pueden resultarte muy interesantes.

Toma nota:

Su presencia en “La Biblia”

Todos somos conocedores de que los Reyes Magos aparecen en “La Biblia” y de ahí su presencia en la tradición navideña que ahora celebramos. No obstante, es singular descubrir que de los textos que forman parte del “Nuevo Testamento” únicamente se les menciona en el Evangelio escrito por San Mateo.

No eran reyes

Cuando hablamos de estos personajes establecemos que son reyes. Sin embargo, los documentos que se tienen al respecto indican que en ningún momento se tiene constancia de que eran monarcas. En concreto, en “La Biblia” solo se indica que son magos, que era el término que se utilizaba para referirse a hombres que destacaban por su sabiduría.

Nombres diferentes

En la actualidad todos sabemos que sus Majestades de Oriente se dan en llamar Melchor, Gaspar y Baltasar. No obstante, esos nombres no se encuentran en el mencionado documento bíblico sino que hubo que esperar hasta el siglo V para que en unos textos se haga referencia a ellos como Melichior, Gathaspa y Bithisarea. Un siglo más tarde, en el VI, en un mosaico de la italiana Iglesia de San Apolinar Nuovo aparecían la figura de estos tres personajes y allí ya se encontraban con sus nombres actuales.

¿Eran andaluces?

Quizás no lo sepas, pero hay una teoría que viene a indicar que los Reyes Magos podrían ser andaluces. Sí, porque antiguamente se establecía que venían de Oriente, hubo un documento que marcó un antes y un después en este sentido. En concreto, en el libro “La infancia de Jesús” escrito por el Papa Benedicto XVI se venía indicar que era muy probable que esas tres figuras no procedieran de Oriente sino de Tartessos, una zona que se ubicaría en torno a las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz.

¿Realmente eran tres?

En esta lista de curiosidades de los Reyes Magos no podemos pasar por alto el hecho de que ni siquiera existe una certeza firme que venga a indicar claramente que eran tres. Y es que en el “Evangelio” no se dice el número. No obstante, si la tradición ha indicado que eran tres es porque tres fueron, precisamente, los regalos que le otorgaron al recién nacido: oro, incienso y mirra.

Es interesante resaltar en este sentido que hay una teoría histórica que establece que, en realidad, eran cuatro. Así, se establecía que ese otro respondía al nombre de Artabán y que no acudió con sus compañeros de viaje porque en medio del trayecto se detuvo a curar a un anciano moribundo.

Otras curiosidades sobre los Reyes Magos

Aunque las que te hemos indicado son las más significativas, no podemos pasar por alto otras curiosidades sobre esas figuras como son estas: