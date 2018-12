Dos niños salvan la vida a su abuela realizándole la reanimación cardiopulmonar

Los niños salvan a su abuela gracias a esa técnica que les enseñó su madre

Los menores se dice que son una “esponja” a la hora de aprender y está claro que parece que es así. Solo basta conocer la historia que ahora se ha hecho viral y que viene a demostrar esa afirmación. Nos estamos refiriendo al hecho de que dos niños salvan la vida a su abuela al realizar la reanimación cardiopulmonar que les había enseñado su madre.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos de interés.

¿Dónde ha sucedido?

En Canadá es donde ha tenido lugar esta historia que ha conseguido convertirse en viral porque son dos menores los que han pasado a ser héroes.

Los protagonistas

Tres podemos establecer que son las figuras en torno a las cuales gira este caso que ha saltado a los medios de comunicación de todo el mundo:

Los niños que han logrado salvar la vida a su abuela. Se trata de dos hermanos, Kian Wu y Grayson, de 9 y 7 años respectivament e.

e. La abuela, de 62 años, que sufrió un ataque cardíaco mientras se encontraba en casa con sus nietos viendo la televisión.

El origen de los hechos

Unos días atrás fue cuando tuvo lugar la historia que ahora se ha convertido en viral. En concreto, los menores fueron a pasar un rato a casa de su abuela en una localidad de Canadá. Allí, se quedaron a solas con esa y decidieron ponerse a ver la televisión en su compañía como suelen hacer de manera habitual.

Al cabo del rato le preguntaron a la mujer si podía prepararles un bocadillo, pero esta no contestó. Insistieron y volvieron a tener el silencio por respuesta lo que les sorprendió. Por eso, se dieron la vuelta para mirar donde se encontraba y así descubrieron que estaba inmóvil en el sofá. Una imagen que, después de lo sucedido, Grayson no ha dudado en calificar como aterradora.

A pesar de la perplejidad y del miedo que tenían en el cuerpo en ese momento, los hermanos sacaron fuerzas de donde no las tenían y decidieron actuar para poder conseguir que su abuela no muriera.

Niños salvan la vida a su abuela

Sin pensárselo dos veces, los niños se coordinaron y comenzaron a hacer lo que estaba en su mano para salvar a la mujer. Así, mientras uno procedió a llamar al 911 para solicitar una ambulancia y ayuda de urgencia, el otro se dedicó a practicarle a su abuela la reanimación cardiopulmonar que les había enseñado su madre. Sí, su progenitora les mostró hacía unos cinco meses cómo llevarla a cabo después de que la vieran en una película y les despertará interés.

Una vez realizada la llamada los hermanos se compenetraron bien, así mientras Grayson cerraba la nariz a su abuela y le administraba respiraciones, Kay era el encargado de acometer las compresiones en el pecho. Y así, acometiendo esas labores, fue como se los encontraron los profesionales sanitarios que llegaron a la casa de la mujer tras la citada llamada al 911. Sanitarios que trasladaron a esa al hospital pues, gracias a sus nietos, había conseguido sobrevivir.

Niños convertidos en héroes

Como hemos mencionado, estos pequeños canadienses se han convertido en héroes para la sociedad en general y, sobre todo, para su abuela que siempre les estará agradecidos por haberle salvado la vida. Ella se ha recuperado satisfactoriamente de lo sucedido y lo único que tiene es cierta pérdida de memoria respecto a los instantes en los que le dio el ataque cardíaco y sus nietos le practicaron la conocida como RCP.

La madre de los niños no ha dudado en manifestar en diversos medios de comunicación que no solo está orgullosa de ellos sino también estupefacta por la valentía con la que afrontaron la situación. Asimismo, ha expuesto que jamás podría haber imaginado que esa técnica que les enseñó, tras verla en una película, podrían llegar a tener que usarla en algún momento. No obstante, ahora seguro que fue una verdadera suerte toparse con esa secuencia y que despertara la curiosidad de los pequeños porque precisamente gracias a eso hoy la abuela de ellos está viva y va a poder seguir disfrutando de su compañía.

¿Qué te ha parecido esta historia que se ha hecho viral por el coraje, la templanza y la capacidad de esos dos pequeños hermanos?