Madre suspende su baby shower por las burlas sobre el nombre de su bebé

Burlas sobre el nombre del bebé generan la suspensión de su baby shower

De un tiempo para acá, cada vez son más las embarazadas que no dudan en proceder a organizar una fiesta para celebrar el próximo nacimiento de su pequeño. Y eso es lo que hizo con toda ilusión una madre que, al final, tuvo que suspender su baby shower. ¿Por qué? Por la ingente cantidad de burlas que se realizaron en torno al nombre de su bebé.

A continuación, todos los detalles.

Organiza la baby shower

Como cualquier gestante que está feliz por su próxima maternidad, la mujer que se ha convertido en noticia, de la que no se han publicado ni el nombre ni la procedencia, decidió celebrarlo con sus seres más queridos. Por eso, no dudó en proceder a organizar una baby shower para que junto a sus familiares y amigos festejaran el próximo nacimiento de su bebé.

Puso toda la ilusión en la celebración, pero no esperaba lo que iba a suceder. En concreto, no imaginaba que iba a proceder a suspenderla. Y todo por las burlas que llegaron a sus oídos, sí, las bromas que sus invitados se dedicaron a realizar respecto al nombre del pequeño.

El nombre que generó las burlas

Está claro que esta madre tenía muy claro que quería que su hijo se llamase de forma original. Y lo consiguió. Decidió ponerle el nombre de Squire Sebastian Senator, que podría traducirse al castellano como Escudero Sebastián Senador.

Un nombre desde luego original y sorprendente que fue el que hizo que las personas del entorno de la gestante no pudieran evitar realizar comentarios y bromas sobre aquel. Y eso llegó a oídos de la madre que, dolida, decidió suspender la baby shower.

Se suspende la fiesta

En cuanto se enteró de las burlas que estaban surgiendo en torno al nombre del bebé optó por anular la fiesta previa a su nacimiento. Y lo hizo mediante un comunicado vía Facebook que se ha convertido en viral.

Comunicado que reza así:

“Queridos miembros de la baby shower de Squire Sebastian Senator,

tengo un anuncio muy importante que hacer. Me da mucho dolor tener que decir esto, pero voy a cancelar el evento. Te enviaré un mensaje pronto si te he invitado a mi pequeña fiesta. Así nadie me juzgará.

¿Por qué? ¿Por qué hago esto?

Porque todos han estado hablando de mi bebé nonato. Un niño no nacido. ¿Cómo pueden juzgar a un niño no nacido? ¿Qué os pasa?

Para decirlo con franqueza, mis amigos y mi familia me han tratado como una mierda total. Ellos han estado difundiendo rumores y mentiras sobre mi bebé. No, no estoy loca. No, no estoy mentalmente inestable. No, no había bebido cuando decidí el nombre para mi hijo.

Su nombre es Squire Sebastian Senator.

Es así.

No puedes obligarme a cambiar su nombre. Este es el nombre que estaba destinado a darle.

No. Ese no es su nombre completo. Squire Sebastian Senator es solo su primer nombre. Así será. No se permitirá que tenga un apodo, se le debe llamar por su nombre completo.

Nunca pensé que mi familia pudiera criticarme así. Venimos de una familia duradera de escuderos y senadores. Si miras nuestro árbol genealógico, la supervivencia de ese clan está literalmente enraizada en el dominio público. Todos estamos relacionados con los senadores también. Este nombre transmite poder. Transmite riqueza. Transmite el éxito.

El nombre de mi bebé es una revolución. Empujará a la gente a cuestionar todo. ¿Por qué nombrar a tu bebé con nombres aburridos y utilizados en exceso como Joshua, Brian, Sam, Nick, Mark, Bella, Marina, etc…cuando puedes elegir un nombre especial?

Squire Sebastian Senator tendrá una vida sana y poderosa. Su confianza no disminuirá porque su nombre esté fuera de lo habitual. Será extraordinario.

Iros a la mierda. Familia falsa. No serás parte de la vida de mi bebé porque no tenías que juzgarlo”.

Reacciones

Como es de imaginar, la publicación de esta madre realmente enfadada se ha convertido y ha generado una larga lista de comentarios. En concreto, hay algunos como los siguientes: