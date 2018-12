Padres pierden a su bebé por un beso

Cualquier persona que acabe de tener a su hijo se encuentra feliz y radiante al poder, por fin, tenerle en brazos y mimarle. No obstante, en ocasiones puntuales surgen complicaciones y situaciones que llevan al traste esa alegría. Y eso es precisamente lo que le ha sucedido a una pareja que se ha convertido trágicamente en noticia. Nos estamos refiriendo a los padres que pierden a su bebé por un beso.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Inglaterra es donde ha tenido lugar este caso que ahora se ha convertido en viral en todo el mundo, pues nadie ha podido evitar emocionarse y sentir dolor ante lo sucedido.

Los protagonistas

Tres podemos decir que, lamentablemente, son las figuras que han saltado a los medios de comunicación por esta historia:

Kelly Ineson y Thomas Cummins , unos padres que están sufriendo un enorme dolor tras haber perdido a su bebé.

Kiara, la hija de los anteriores que ha fallecido a los 14 días de haber nacido. Y todo por culpa de un beso.

El origen de la historia

Días atrás se encuentra el punto de partida de esta historia. En concreto, da comienzo cuando Kiara viene al mundo llenando de felicidad a toda su familia y, en especial, a sus padres. Estos le otorgan todos los mimos y atenciones y velan por su bienestar en todo momento.

La pequeña enferma

No obstante, a los pocos días de su nacimiento, la bebé se pone enferma. Los progenitores la ponen en manos de médicos y estos les vienen a indicar que tiene que ser ingresada. Acto seguido, ante la situación en la que se encontraba, a la pequeña se le indujo el coma farmacológico. Y fue ahí donde Kelly y Thomas recibieron una noticia absolutamente inesperada por parte de los doctores: si conseguía salir del coma, era muy posible que Kiara presentara daños cerebrales.

Pierden a su bebé por un beso

La bebé, a pesar de todo, siguió luchando por su vida pero varias jornadas después dejó de respirar. Lo hizo como consecuencia de la infección que tenía y que acabó convirtiéndose en una sepsis, que es la que se produce cuando el cuerpo se inflama a raíz de que intente combatir una infección grave.

El dolor y la incomprensión llegaron a sus padres que no podían entender cómo habían perdido a su pequeña. Los doctores les vienen a explicar que todo había sido consecuencia de que Kiara había contraído un herpes y que este, casi con toda probabilidad, lo había sufrido porque alguien con él le había dado un beso.

El herpes, por si no lo sabes, puede ser de dos tipos: genital, que se puede transmitir al bebé durante el parto, y el labial. Cualquiera de estos no solo es altamente contagioso sino también muy peligroso para los más pequeños porque el sistema inmunológico de ellos no se encuentra aún fortalecido. De ahí que los menores puedan sufrir graves secuelas a nivel neurológico o bien pueden fallecer, como es el caso de Kiara.

Padres consternados

Kelly y Thomas están rotos de dolor ante la pérdida de su hija de tan solo 14 días. De ahí que no dejen de intentar averiguar cómo se pudo contagiar. En este sentido, han repasado una y otra vez los primeros momentos de vida de la pequeña y no encuentran una explicación. Y es que, como han dado a conocer, fueron muy cuidadosos con las personas que se acercaron a la menor. Tanto es así que han afirmado que evitaron que a ella se aproximaran quienes estaban enfermos o quienes no se hubiesen lavado las manos previamente.

Ahora, la pareja ha querido dar a conocer su caso para que situaciones tan trágicas como la que ella ha vivido y está viviendo no se repita. Por eso, Kelly ha expuesto vías redes sociales y medios de comunicación el siguiente mensaje: “Nunca, en mi peor pesadilla, me imaginé que un beso podría matar a mi bebé y no quiero que ningún otro padre tenga que pasar por esto (…) No hay información suficiente acerca de esta enfermedad. Todo lo que quiero es que tanto padres como doctores se eduquen acerca del virus simple del herpes y lo devastador que puede llegar a ser”.