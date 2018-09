Carlos e Ivy, de GH 16, esperan su primer hijo

La lista de famosas de nuestro país que se encuentran embarazadas es amplísima: Patricia Montero, Elena Furiase, Natalia Sánchez…Y a todas esas se sumaba recientemente una más perteneciente al universo ‘Gran Hermano’ como es Adara Molinero. Pues bien, ahora hay otra pareja que participó en ese mismo reality que ha dado a conocer que están esperando su primer hijo. Nos estamos refiriendo a Carlos e Ivy, de ‘GH 16’.

En el año 2015 fue cuando los fans incondicionales de “GH” conocieron en su edición número 16 a Carlos Rengel e Ivy Mauleón. Ambos participaron en el programa, pero tuvieron que fingir que no eran pareja para que sus compañeros de encierro no descubrieran ese secreto. Es más, nada más comenzar su andadura en el programa lo hicieron por todo lo alto, pues él aprovechó ese espacio para pedirle matrimonio a su chica e incluso casarse ante las cámaras de televisión.

No ganaron el concurso, pero sí disfrutaron de una experiencia inolvidable en pareja.

Dan a conocer la noticia del embarazo

Si ahora han vuelto a ser noticia es porque han hecho uso de las redes sociales para contar a todo el mundo que están esperando su primer hijo. Ivy ha sido, en primer lugar la que ha utilizado su perfil en Instagram para subir una fotografía de ellos abrazados y besándose mientras en primer plano se ve la ecografía de su bebé en la pantalla de un teléfono móvil.

Imagen esa realmente tierna que ha acompañado del siguiente mensaje: “BABY ON BOARD! No sabéis las ganas que tenía de contarlo, pero me quería esperar a pasar el primer trimestre. Hasta el momento todo ha ido súper bien y la barriga se me va notando cada día un poquito más. No os podéis imaginar la sensación que sentí al ver que una vida se movía dentro de mí, ver sus piececitos, sus manitas, sus piernas cruzadas…no quería dejar de mirarlo, de verdad que es una sensación única. La próxima vez que lo vea será para saber si es niño o niña. ¡Qué ganas! Os iré contando toda mi experiencia por aquí…”.

Carlos también ha compartido la buena nueva

Con una fotografía bastante similar, Carlos también ha querido contar a todo el mundo que va a ser papá. Imagen que ha subido a su perfil en Instagram y que ha acompañado de este mensaje:

“Todo llega y después de unos meses puedo decir, podemos decir, que vamos a ser padres.

Sí, voy a ser papá, una sensación que me emocionó desde el primer día. Cuesta de creerlo pero el día que lo vi moverse aún midiendo 7 centímetros se me humedecieron los ojos, se me aceleró el corazón y mi sonrisa en la cara no podía expresar lo que sentía.

Juntos estamos creando una vida, una sensación única.

Hacemos a nuestros padres abuelos, y a nuestros abuelos bisabuelos, y solo espero ser un gran padre junto a una gran madre, dar lo mejor de mí y sentir esa sensación especial que cada día crece más!

Pd: muchas cosas que tengo en la cabeza y que no puedo expresar bien escribiendo. Os quiero”.

Numerosas felicitaciones

Desde que hace unas horas Carlos e Ivy dieran cuenta de que esperan su primer hijo, son muchas las felicitaciones que han recibido tanto de familiares y amigos como de seguidores. Buena muestra de eso son algunas como estas:

“Enhorabuena!! No me ha podido alegrar más esta noticia. Os lo merecéis, guapísimos!!!”.

“Muchísimas felicidades. Les deseo lo mejor del mundo”.

“Qué bonito! Aunque no te conozca mucho, pero te sigo desde “GH”. Me emociona mucho que vayáis a ser padres. A disfrutar pareja, es una etapa muy hermosa que nos regala la vida”.

“Felicidades a los futuros papis”.

Incluso algunos compañeros de “Gran Hermano” también se han sumado a la enhorabuena. Ese sería el caso de Raquel Lozano, que les ha escrito “Enhorabuena amores!!!”.

Una felicitaciones que han alegrado enormemente a Carlos e Ivy que, desde que salieron del reality, han permanecido juntos en todo momento y han dado un giro a su vida. Así, hicieron realidad el sueño de ella que no era otro que marcharse a vivir a Australia, donde reside su madre. Hoy siguen allí, disfrutando de un nuevo rumbo y próximos a ampliar la familia que decidieron formar cuando se casaron.