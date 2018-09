Las claves de un buen comedor escolar

Con la vuelta al cole no solo se produce el reencuentro de los niños con sus compañeros de clase o el tener que regresar a hacer deberes y a estudiar sino que también son muchos los alumnos que se topan con la necesidad de comer fuera de casa. Sí, porque, por distintas circunstancias, tienen que alimentarse en el comedor escolar.

En este caso, en pro de ayudar a los padres a reivindicar que ese espacio sea el perfecto para sus pequeños, vamos a dar a conocer cuáles son las claves que debe tener todo buen comedor escolar.

Tomad nota:

Instalaciones limpias y en perfecto estado de conservación

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes que debe poseer todo comedor es disponer de unas instalaciones que estén limpias y que se encuentren en buen estado. Con esto nos referimos a que, además de no tener restos de suciedad, no cuente con mobiliario estropeado y no tenga las paredes llenas de desconchones, por ejemplo. Y es que es la manera de transmitir sensación de limpieza y de confort.

Mesas para sentarse con grupos reducidos

Los expertos en comedores escolares afirman también que lo recomendable es que, en lugar de mesas muy largas, se establezcan otras más pequeñas para que los niños puedan sentarse en grupos reducidos. ¿Por qué? Porque es la manera de que esas se asemejen lo más posible a las que los alumnos tienen en sus casas. Y es que eso les hará sentirse más a gusto, como si estuvieran en familia.

Vajillas como las de casa

¿Cuántas veces hemos visto pequeños comiendo en comedores escolares con esas tradicionales bandejas con distintos apartados para colocar los distintos productos que van a comer? Posiblemente muchas. No obstante, eso no significa que sea lo idóneo. Es más, en alguna entrevista realizada a los representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), estos han manifestado que hay que dejar esos recipientes de lado. En pro de conseguir que los niños se sientan a gusto y como casi en casa, debe optarse por colocar vajillas lo más parecidas a las que existen en cualquier hogar.

Catering profesional, especializado y que cumple con todas las garantías de seguridad alimentaria

Ni que decir tiene que una de las más importantes claves de un buen comedor escolar es que el mismo se encuentre en manos de un catering especializado en ese tipo de espacios, que sea profesional y que posea experiencia. Por supuesto, todo eso sin dejar de lado que cumpla con todas las garantías de seguridad alimentaria.

Precisamente por ese motivo es esencial que tanto desde el colegio como desde la autoridad pertinente de la ciudad en la que se ubique ese, se lleve a cabo un proceso exhaustivo para elegir al mencionado catering. Y no solo eso sino que, además, se controle en todo momento que lleva a cabo su función de la forma adecuada, que cumple con todos los requisitos en materia de calidad.

Menú adecuado a sus edades

No menos fundamental es que ese comedor ofrezca un menú a los niños que sea adecuado a las edades que tienen. Claro, porque es la manera de que puedan aportar a su organismo todos los nutrientes necesarios para poder crecer sanos y fuertes.

Pero no solo eso. El menú debe contar con estas otras características:

Debe estar preparado con productos frescos y de temporada , para que los platos cuenten con la mayor calidad posible.

, para que los platos cuenten con la mayor calidad posible. Es necesario que el menú se organice semanalmente y ofrezca variedad de platos para que los alumnos aprendan a comer de forma variada, sana y equilibrada.

para que los alumnos aprendan a comer de forma variada, sana y equilibrada. No menos relevante es que en el mismo tengan especial protagonismo las verduras y las frutas .

. Ni que decir tiene que es necesario que el menú cuente con alternativas para los pequeños que sufren algún tipo de alergia o intolerancia a los alimentos, por ejemplo.

a los alimentos, por ejemplo. De la misma manera, es esencial que los platos estén preparados, en su mayoría, con los métodos de cocinado más saludables.

Que el comedor escolar cuente con monitores que se encarguen de estar velando por los menores durante ese tiempo, que tengan un horario de, al menos, una hora para que puedan comer sin prisas y masticando bien son otras de las claves necesarias de todo comedor. Eso y que disponga de las instalaciones necesarias para que los platos preparados se mantengan a la temperatura adecuada y en las mejores condiciones, sin que pierdan sus propiedades.