Descubre Annovera, el nuevo anillo anticonceptivo que dura 1 año

Numerosas son las parejas que quieren tener un hijo y que no dudan en hacer todo lo que está en sus manos para conseguirlo. No obstante, hay otras que tienen muy claro que no es el momento de quedarse en estado. Precisamente por eso a estas últimas les va a interesar conocer Annovera, que es el nuevo anillo anticonceptivo que se ha presentado.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos sobre este dispositivo.

¿Quién está detrás de Annovera?

Lo primero que hay que saber que la empresa que ha procedido a crear y presentar ese anillo anticonceptivo que nos ocupa no es otra que una organización sin ánimo de lucro que responde al nombre de Population Council. Esta, que ha trabajado en colaboración con la empresa farmacéutica TherapeuticsMD, ya cuenta con el visto bueno de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos) para que pueda comenzar a producir y poner a la venta el citado artículo.

En declaraciones a diversos medios de comunicación, la presidenta de la mencionada organización (Julia Bunting) no ha dudado en manifestar lo siguiente: “Durante más de 60 años, Population Council ha estado a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para desarrollar métodos innovadores en cuanto a planificación familiar que vengan a satisfacer las necesidades de las mujeres. Por eso, disponer de un método anticonceptivo que brinde un año entero de protección bajo el control de la fémina podría cambiar las reglas del juego para todas”.

Las características del nuevo anillo anticonceptivo

Este método de control de natalidad viene a ser como un anillo anticonceptivo más en cuanto a lo que es su manera de colocarse y a su funcionamiento clave. Sí, porque lo que debe hacerse es insertarse en la vagina para que allí vaya liberando progestina y estrógeno, que son las que evitan lo que es la liberación del óvulo o la ovulación.

No obstante, la principal particularidad que tiene Annovera con respecto a otros dispositivos de corte similar es que, al contrario que esos que deben ser reemplazados mensualmente, este tiene una duración de un año. De esta manera, lo que tendrán que hacer las usuarias del mismo es, cuando tienen el periodo, retirarlo, lavarlo y guardarlo en su caja correspondiente para, pasada la menstruación, volver a colocarlo en la vagina.

Ventajas de Annovera

Además de toda la información dada, seguro que te interesa conocer cuáles son los principales beneficios que trae consigo el empleo de Annovera. Pues bien, podemos exponer que son los siguientes:

Como hemos mencionado, tiene la gran ventaja de que dura todo un año y no un mes como los demás.

Se lava con facilidad.

De la misma manera, no podemos pasar por alto el hecho de que resulta muy efectivo a la hora de evitar el embarazo. En concreto, según los datos establecidos por su creadora, tiene una tasa de efectividad del 97,3 %. De ahí que lo sea más que, por ejemplo, la píldora anticonceptiva.

No requiere refrigeración, como sí le sucede a otros anillos vaginales anticonceptivos.

Otros datos de interés

En pro de que puedas conocer más a fondo este dispositivo que nos ocupa, debes tener en consideración otros aspectos tales como son los siguientes: