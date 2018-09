Melendi será papá por cuarta vez y ya da a conocer el sexo del bebé

La lista de celebrities que están dando a conocer estos días que van a tener hijos está creciendo considerablemente estos días: Natalia Sánchez, Patricia Montero, Teresa Rodríguez…Pero no son las únicas, así también hay que saber que el cantante Melendi, de 39 años, se va a convertir próximamente en papá por cuarta vez.

Sigue leyendo y conocer todos los datos al respecto.

Melendi da a conocer la buena nueva

Aprovechando la celebración estos días en Marbella del Starlite Festival, en el que él ha participado, el cantante ha dado a conocer que va a volver a ser papá. Así, anunció por sorpresa que su chica estaba embarazada. Lo hizo mediante esta declaración: “Muchos me dicen, Melendi, ¡cuánto has cambiado! Y yo digo, hombre, cómo no voy a cambiar. Mira si he cambiado (y esto lo digo aquí como primicia) que estoy esperando mi cuarto hijo”.

Una noticia esta que pilló por sorpresa al público que, como no podía ser de otra manera, no dudó en arrancar en aplausos. Lo que hizo que tanto el propio artista como su actual pareja, Julia Nakamatsu, de 27 años, no pudieran evitar emocionarse.

El sexo del bebé…

Si Melendi ha aprovechado un acto público para anunciar el embarazo, también ha utilizado otro evento ante el público para dar a conocer el sexo del bebé que viene en camino. En concreto, fue ayer, durante su participación en el programa “El hormiguero”, donde dio a conocer que va a ser una niña.

Lo que no ha querido desvelar, porque quizás no lo hayan decidido aún o porque quieran mantenerlo en secreto, es el nombre que tendrá la pequeña.

Papá por cuarta vez

Con este bebé que viene en camino, ya son cuatro los hijos que va a tener el cantante asturiano, que está de pleno éxito con la canción “Déjala que baile” que interpreta junto a Alejandro Sanz y a Arkano:

Carlota, de 13 años , que tuvo con una pareja anterior.

, que tuvo con una pareja anterior. Marco, de 8 años , que es fruto de su relación con la también cantante Damaris Abab, conocida artísticamente como Dama .

, que es fruto de su relación con la también cantante Damaris Abab, conocida artísticamente como . Lola, de 2 años y medio, que es fruto de la relación que mantiene con Julia Nakamatsu.

Consolidando su relación

Con este nuevo embarazo, Melendi y Julia vienen a consolidar la relación de pareja que iniciaron en el año 2014. En concreto, se conocieron durante la gira latinoamericana que el cantante estaba realizando en verano y una vez que ya había roto con Dama, tras nueve años juntos y un hijo en común.

Desde entonces no se han separado y ambos se encuentran viviendo una etapa feliz y plena tanto a nivel personal como profesional. Así el artista está arrasando con la mencionada canción y ha logrado ser disco de platino con el disco “Ahora”, que ha salido al mercado este 2018 y en el que se encuentra ese single.

Todo eso sin pasar por alto que, además, va a volver a repetir próximamente como coach en “La Voz Kids”, que ahora pasará a emitirse en Antena 3.

Elena Furiase también da a conocer el sexo del bebé que espera

Además de Melendi, hay otra famosa embarazada que también ha procedido a desvelar el sexo del bebé que espera. Nos estamos refiriendo a la actriz Elena Furiase, de 30 años, que se encuentra en la recta final de la gestación.

Así la joven ha llegado a manifestar que el bebé que viene en camino es un niño. Eso sí, lo que no ha hecho público es el nombre que va a tener. En concreto, ha manifestado al respecto que se encuentran barajando dos o tres opciones, pero que aún no lo tienen del todo claro. Es más, también ha manifestado que no tiene previsto dar a conocer el nombre antes de tiempo, lo hará cuando anuncie el nacimiento del pequeño, que es fruto de su relación de pareja con su pareja, Gonzalo Sierra.

Durante un evento público, en el que ejercía de imagen, es en el que Elena ha contado toda esa información. En ese también ha expuesto que está muy nerviosa por la inminencia del parto, pero que está apoyada por su chico y toda su familia, especialmente por sus padres (Lolita y Guillermo Furiase).