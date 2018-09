Todo lo que necesitas saber sobre Puericultura Madrid 2018

Hoy, día de 6 septiembre, se pone en marcha uno de los eventos más importantes sobre el mundo del bebé. Nos estamos refiriendo a Puericultura Madrid, el Salón Profesional Internacional de Productos para la Infancia. Cita esta que se desarrollará hasta el sábado 8 y que se celebra en Ifema.

Sigue leyendo y podrás conocer todos los datos más importantes sobre este escaparate del universo del bebé.

Puericultura Madrid

A su séptima edición llega este 2018 este salón de carácter anual que ha conseguido convertirse en la cita más importante de la Península Ibérica en materia de puericultura. En años anteriores se ha celebrado más tarde, pero este año se ha optado por adelantar el evento con el objetivo de que los compradores tanto de nuestro país como de Portugal que participen puedan conocer en primicia las novedades del sector. De esta manera, se adelantarán a los lanzamientos que luego llegarán al resto de Europa.

Es importante destacar que esta edición se va a centrar, de modo especial, en la seguridad de los más pequeños. Por ese motivo, mañana viernes se ha establecido el Día de la Seguridad Infantil, lo que dará lugar a distintas actividades que giran en torno a esa cuestión.

Expositores

Un total de 65 son las empresas que, en esta ocasión, van a participar en el evento. Se trata de un conjunto de marcas líderes del mercado y de otras innovadoras que van a hacer que ese vuelva a convertirse en una cita de referencia.

Decoración, canastilla, sillas para el coche, artículos de paseo, moda infantil, mobiliario para las habitaciones de los niños, salud y cuidado de los bebés o juguetes son, por tanto, algunas de las áreas que cobrarán protagonismo en el mencionado evento. En concreto, entre las firmas que no han querido faltar a la cita se encuentran algunas tales como Asalvo, Baby Star, Bebé Due, Chicco, Jané Group, Molto y Cia S.A, Done by Deer, DC Pharm…

Actividades

Además de visitar las distintas empresas expositoras, no hay que olvidar la extensa programación de actividades que se ha organizado para esta edición de Puericultura Madrid. En concreto, entre los actos más relevantes destacan algunos como los siguientes:

Día 6

A las 17 horas, en el Pabellón 14.1 y dentro del Foro Retail, tendrá lugar la actividad denominada “Sé BEST”. Gracias a la misma se podrán conocer las diferentes tipologías de padres que existen y que se vienen a definir en el nuevo cuaderno de tendencias de puericultura 2019-20, creado por AEI de la Infancia (Asociación de Empresas Innovadoras de la Infancia).

Día 7

Showroom de Seguridad Infantil “ Comprometidos con un uso seguro de los artículos infantiles ”. Pabellón 14.1 a partir de las 10:30 horas.

”. Pabellón 14.1 a partir de las 10:30 horas. En esta jornada de la seguridad, también se va a llevar a cabo el showroom titulado “ Aspectos a considerar por el pequeño comercio respecto a la seguridad ”. Se celebrará en el mencionado pabellón a partir de las 11:45 horas.

”. Se celebrará en el mencionado pabellón a partir de las 11:45 horas. A las 19:30 horas, sin embargo, tendrá lugar “La fiesta de Puericultura Madrid”. El escenario de esta cita será la Summer Terrace.

Otros datos de interés

Además de toda la información otorgada acerca de este Salón Profesional Internacional de Productos para la Infancia merece la pena conocer otros aspectos interesantes como son los siguientes: