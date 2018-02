Niña de 5 años muere después de que su pediatra se negara a atenderla. Descubre el porqué

Hay noticias que consiguen hacernos llorar y que incluso nos provocan absoluta incredulidad. Y precisamente eso es lo que nos ha sucedido al conocer el caso de una niña de 5 años que ha muerto después de que su pediatra se negara a atenderla. ¿Por qué? Simplemente porque había llegado diez minutos tarde a la consulta.

Sigue leyendo y conocerás todos los datos de esta historia que ha conmocionado a medio mundo.

¿Dónde ha sucedido?

En Reino Unido es donde ha tenido lugar este caso que ha saltado a los medios de comunicación de todo el mundo. Más en concreto ha tomado como escenario una clínica de Newport, que es donde se le ha denegado asistencia médica a la menor.

Los protagonistas

Varias son las figuras en torno a las cuales gira esta historia:

Ellie-May Clark , la pequeña de 5 años que ha fallecido tiempo después de no ser atendida por su pediatra.

, la tiempo después de no ser atendida por su pediatra. Shanice Clark , la madre de la niña que intentó todo lo posible para que su hija pudiera ser examinada por la doctora.

, la que intentó todo lo posible para que su hija pudiera ser examinada por la doctora. La pediatra Joanne Rowe, que no quiso atender a la pequeña porque había llegado a la consulta diez minutos más tarde de lo que le correspondía.

El origen de la historia

Todo el caso da comienzo cuando Ellie-May no se encontraba bien y su madre decide llevarla al pediatra. Precisamente por ese motivo, Shanice solicitó una consulta en la clínica de Newport. Allí la recepcionista le dio la correspondiente hora.

El pediatra se niega a atenderla

Diez minutos más tarde de la hora de la consulta fue cuando llegaron al centro sanitario Shanice y su hija. Sin embargo, la recepcionista les informó de que la pediatra no las iba a atender por el retraso con el que habían llegado.

No obstante, la progenitora informó a esta profesional de que el motivo de que hubieran llegado un poco más tarde era porque tenía que buscar a alguien para que pudiera cuidar de su otro hijo, un bebé de ocho meses. Sin embargo, esa justificación no sirvió a la médica pues mantuvo su postura de no examinar a la menor.

La niña de 5 años muere

Apesadumbrada y triste es como la mujer se tuvo que marchar a casa con su pequeña y es que no había conseguido que la atendieran. Sin embargo, todo se complicó unas horas después cuando Ellie-May empeoró y comenzó a ponerse a llorar de manera desconsolada porque la pediatra no quiso examinarla.

En concreto, la pequeña falleció cinco horas después de lo sucedido como consecuencia de un ataque severo de asma.

El juicio

Después de todo lo sucedido, el caso ha sido llevado a juicio. En este la madre ha contado con todo detalle lo que ocurrió y cómo su hija falleció sin ser atendida como es debido por la correspondiente pediatra. De ahí que su abogado no dudara en manifestar que la muerte de la niña fue fruto de una consecuencia de negligencia.

La doctora, por su parte, no ha dudado en pedir disculpas por todo lo acontecido y ha reconocido que su conducta no fue aceptable. Es más, ha expuesto que, antes de negarse a atenderla, tenía que haber mirado su historial médico y así habría descubierto no solo que había sido ingresada en varias ocasiones sino que presentaba un riesgo. ¿Cuál? A sufrir un ataque de asma realmente grave que podría ser mortal.

La recepcionista también ha declarado en el juicio. Ha manifestado que no pudo hacer nada ante la negativa de la doctora, que lamenta muchísimo la muerte de la menor.

Tras escuchar todos los testimonios de los testigos, la jueza ha dictaminado sentencia sustentada en los siguientes argumentos: la niña murió por causas naturales, un ataque de asma, en las que se le impidió la oportunidad de haber recibido un tratamiento potencialmente salvavidas.

Además de todo lo expuesto, se ha dado a conocer que el Consejo General de Médicos no ha dudado en proceder a abrirle un expediente a la pediatra, que lleva ejerciendo 22 años. Una profesional sanitaria que no ha dudado en reconocer su culpa, como ya hemos manifestado, y que ha subrayado que jamás se hubiera negado a atenderla si al consultar su historial hubiera visto su ataque de asma.