Cuando se afronta un embarazo, especialmente el primero, cualquier mujer apuesta no solo por pedir consejo a las mamás de su entorno sino que también procede a comprarse libros sobre la maternidad. Y es que necesita tener toda la información posible para poder hacerle frente a la gestación de la forma más seria y responsable posible. No obstante, también hay que darse un poquito de “descanso” para no estresarse. Y una buena manera de hacerlo es viendo alguna de las películas sobre el embarazo que te harán reír a carcajadas.

Se trata de filmes donde, con gran sentido del humor e incluso con surrealismo en algunos casos, se abordan esos nueve meses. A continuación te damos a conocer algunas para que puedas pasar un rato desenfadado que te haga sacar más de una sonrisa. Toma nota:

“Nueve meses”

En el año 1995 fue cuando se procedió a estrenar este largometraje dirigido por Chris Columbus y que tiene como protagonistas a Hugh Grant, Julianne Moore, Robin Williams y Jeff Goldblum. Es una comedia romántica que cuenta cómo el psicólogo Samuel tiene que hacerle frente a un inesperado hecho ante el que considera que no está preparado: su novia Rebecca está embarazada por primera vez.

Esa gestación descoloca por completo al joven que no sabe cómo afrontar la situación. Sin embargo, tendrá por delante nueve meses para sentar la cabeza y disfrutar de la paternidad o perderlo todo. Tiempo durante el cual vivirá situaciones de lo más rocambolescas debido al ginecólogo de su chica, que está realmente como una cabra, o a una pareja excéntrica y pesada a la que le encanta los niños.

“Lío embarazoso”

En el año 2007 fue, por su parte, cuando se produjo la llegada a los cines de este otro filme divertido sobre el embarazo, dirigido por Judd Apatow. Seth Rogen y Katherine Keighl son los actores que dan vida a los protagonistas. Son dos personas totalmente diferentes que, sin embargo, viven juntos una noche de juerga la cual da como resultado que la mujer quede embarazada.

Al descubrir su estado, deberá decidir entre llevar adelante sola la gestación o bien conocer un poco más al padre de su bebé. Y optará por la segunda alternativa asumiendo ambos la responsabilidad que tienen por delante. No obstante, se darán cuenta de que son incompatibles y de que, además, la única pareja con hijos que tienen como referente es un verdadero “caos”.

“Junior”

¿Cuántas mujeres embarazadas al tener que hacerle frente a los síntomas de la gestación o incluso al parto han pensado que ojalá los hombres también pudieran pasar por lo mismo para saber lo que se siente? Posiblemente muchas. Y eso es lo que pueden ver en esta otra comedia de 1994, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Emma Thompson y Danny DeVito.

Todo da comienzo cuando dos científicos crean una sustancia que es capaz de dejar embarazadas a las hembras que no pueden conseguirlo de forma natural. Hay un momento en el que su investigación, que pretende poder ver el resultado que genera en humanos, se pone en serio riesgo por falta de subvención. Es ahí cuando uno de los doctores decide convertirse él mismo en la “cobaya” humana haciendo uso de dicha sustancia, de su esperma y de un óvulo congelado en el laboratorio de una compañera.

¿Resultado? Que consigue quedarse en estado. Eso dará pie a que se genere una serie notable de situaciones divertidas, cuando empiecen a aparecer los síntomas habituales, o cuando tenga que disfrazarse de mujer para poder asistir a clases preparto. Todo eso sin olvidar que la dueña del óvulo descubrirá que va a ser mamá y eso dará pie a momentos que también arrancarán más de una sonrisa.

“Qué esperar cuanto estás esperando”

2012 fue el año en el que se presentó esta película coral donde quienes están esperando un hijo o quienes acaban de tenerlo puedan sentirse identificados y, además, en clave de humor. Y es que a través del largometraje cobran protagonismo desde unos padres que tienen de dejar de llevar su vida de siempre para cuidar a su bebé hasta una escritora sobre bebés que va a comenzar a sentir en propia piel cómo es el embarazo.

Eso sin olvidar a una pareja que descubre que van a tener un hijo después simplemente de una noche de pasión o de un matrimonio que está dispuesto a todo con tal de adoptar un hijo.

Kirk Jones es el director de este filme cuyo elenco está encabezado por actores de la talla de Cameron Diaz, Jennifer López, Dennis Quaid, Chris Rock, Elizabeth Banks o Anna Kendrick, entre otros.