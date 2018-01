Además de la salud y de la alimentación de su pequeño, cualquier mujer que acaba de tener un hijo tiene la necesidad de sentirse cerca del mismo. Es decir, quiere tener una conexión especial que les permita a ambos ser felices. No obstante, de la misma manera así persigue hacerle sentir al pequeño que en su mamá va a encontrar paz, seguridad y bienestar. Si tú quieres lograr eso, te recomendamos que sigas leyendo pues descubrirás algunas claves para fortalecer el lazo afectivo entre la madre y su bebé.

¿Preparada para tomar nota? Te las presentamos a continuación.

El contacto físico

Una de las primeras y más importantes medidas que se pueden llevar a cabo para lograr el objetivo citado es que la madre tenga permanente contacto físico con su bebé. Con eso a lo que nos referimos es a que se hace necesario darle abrazos, acunarle en los brazos, darle besos y acariciarle.

Esas acciones lo que logran es que el pequeño conecte con su madre, que despierte sus estímulos y que consiga sentir que en su madre encuentra felicidad y tranquilidad.

Especialmente relevante es tenerle en brazos para que pueda escuchar los latidos del corazón de su mamá. Ese sonido le relajará de modo muy especial.

La lactancia materna

De la misma manera, no podemos olvidar que otra manera de fortalecer el citado vínculo es darle el pecho. Cualquier madre que haya podido llevar a cabo el amamantamiento de su pequeño sabe que ese instante es mágico, que les une de modo especial y que incluso para algunas es especialmente emocionante.

No obstante, hay que tener en cuenta que las mujeres que no pueden o no quieren llevar a cabo la lactancia materna también pueden incrementar esa conexión madre e hijo. En concreto, lo harán dándole el biberón, para eso se recomienda que ese instante lo vivan solos en un cuarto, en silencio y con absoluta calma.

Hacer especiales momentos de la rutina diaria

De la misma manera, no podemos pasar por alto que otra forma para poder conseguir el objetivo mencionado es hacer especiales lo que son momentos de la rutina diaria. Precisamente hay que vivir con intensidad el día a día porque así se disfrutará de la máxima felicidad, se vivirán sensaciones imposibles de explicar y se logrará que la unión madre e hijo sea realmente única.

En concreto, nos estamos refiriendo a que hay que llevar a cabo y disfrutar de instantes tales como los siguientes:

Cantarle mientras está en la cuna e incluso cuando se le está acunando en los brazos . Eso le relajará, le dará paz y hará que el bebé sienta que en brazos de su madre está mejor que en ningún otro. De la misma manera, no hay que olvidar que eso hará que también se divierta.

. Eso le relajará, le dará paz y hará que el bebé sienta que en brazos de su madre está mejor que en ningún otro. De la misma manera, no hay que olvidar que eso hará que también se divierta. Leerle un cuento antes de llevarlo a dormir es otra de las acciones que debes disfrutar con tu bebé. Con esta acción vivirás un momento mágico con tu hijo, crearéis una rutina que será solo para vosotros dos y, además, ayudarás a que se relaje para poder conciliar el sueño.

Otras claves para fortalecer el lazo afectivo entre la madre y su bebé

Además de todo lo expuesto, debes saber que hay otra serie de claves que también ayudan a que esa unión madre e hijo sea fuerte y especial. Nos estamos refiriendo a medidas tales como estas:

No dudes en disfrutar de la hora del baño de tu bebé . Igual que darle el pecho o acostarle, ese instante puede resultar divertido, único, especial y, para él, especialmente relajante.

. Igual que darle el pecho o acostarle, ese instante puede resultar divertido, único, especial y, para él, especialmente relajante. De la misma manera, se considera que también es una estupenda medida el que cuando salgas a la calle lleves a tu hijo en un portabebés . El hecho de estar en contacto piel con piel facilitará que le des mimos y, además, él se sentirá relajado al estar escuchando los latidos de tu corazón.

. El hecho de estar en contacto piel con piel facilitará que le des mimos y, además, él se sentirá relajado al estar escuchando los latidos de tu corazón. Atender a tu hijo cuando llore es, de igual manera, otra forma de estrechar esa conexión especial con el pequeño.

es, de igual manera, otra forma de estrechar esa conexión especial con el pequeño. Hablarle de forma frecuente, mirarle a los ojos y jugar con él e incluso practicar ejercicio con tu hijo en pro de tu recuperación postparto son también medidas que debes llevar a cabo si quieres conseguir ese vínculo especial. Ponlas en práctica y ya verás que vivirás de una manera mucho más única si cabe la maternidad.

