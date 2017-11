Viral. Descubre que será padre de trillizos y reacciona de manera inesperada

Saber que se espera un hijo es, en la mayoría de los casos, una feliz noticia. Sin embargo, la felicidad se ve algo más reducida en un primer momento cuando se conoce que viene más de un bebé en camino. Y eso es precisamente lo que le ha sucedido a un padre que ahora se ha vuelto viral. Nos estamos refiriendo a un hombre que ha respondido de una manera singular al ser informado de que su mujer espera trillizos.

¿Tienes curiosidad por saber qué ha hecho? Te lo contamos a continuación.

El escenario de la historia

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar este caso que ahora se ha convertido en viral en las redes sociales. Más, en concreto, se ha desarrollado en Maryland que es donde viven los protagonistas del mismo.

Los protagonistas

Dos podemos decir que son, de manera fundamental, las figuras en torno a las cuales gira esta historia de la que se han hecho eco numerosos medios de comunicación internacionales:

Nia , que es la mujer embarazada de trillizos .

, que es la mujer . Robert Tolbert, el marido de la anterior que no ha sabido cómo reaccionar al hecho de que su mujer se encontraba esperando tres bebés en lugar de uno.

El origen del caso

Hace unas semanas es cuando se encuentra el punto de partida de esta historia. Todo da comienzo cuando Nia y Robert descubren que la primera vuelve a estar embarazada. Y decimos nuevamente porque ya tienen tres hijos.

La noticia la recibieron con alegría. Sin embargo, este sentimiento pronto se transformaría en susto y de los grandes, al saber que era más de un bebé el que venía en camino.

Llega el descubrimiento

La mujer acudió a realizarse una ecografía y fue en ese momento cuando su doctor le indicó que estaba esperando trillizos. Sorprendida y casi incapaz de articular palabra fue como se quedó la gestante. Sin embargo, poco a poco, fue asimilando la noticia. Pero quedaba algo complejo: decirle a su marido que iba a ser papá por partida triple.

Lo que se le ocurrió fue contárselo de modo especial. Por eso, le preparó una sorpresa. ¿Qué hizo? Dentro de una bonita bolsa de regalo, le introdujo la ecografía de los tres bebés. Al mismo tiempo, le escribió una nota que decía así: “Por favor, acepta este regalo de mi parte y de parte de Dios”.

La reacción del padre al saber que tendrán trillizos

Nada más llegar a casa, Robert se topó con el hecho de que su esposa le había dejado un regalo. Rápidamente se fue hacia el mismo y abrió la bolsa. Lo que sucedió fue que leyó la nota y también vio con estupefacción como no había una ecografía sino tres. Un descubrimiento que hizo que reaccionara de manera inesperada. ¿Qué hizo? Directamente se desmayó. Sí, como lo has leído.

Luego, cuando consiguió recuperarse y volver a la consciencia, no se le ocurrió otra cosa que levantarse e irse a la cama a dormir. Quería descansar y caer en brazos de Morfeo para luego despertarse y ver que todo había sido un sueño. Pero no, era absolutamente real.

La curiosidad de su historia

Después de lo sucedido, el padre parece que ha asimilado ya la noticia y espera con alegría la llegada de sus trillizos, que está prevista para el próximo mes de marzo de 2018. Tres bebés estos que tendrán un hogar donde hay tres hermanos más. Y es que la historia de esta familia es singular:

Robert y Nia afrontaron un primer embarazo donde tuvieron un hijo .

. En la segunda gestación, la mujer tuvo gemelos .

. En este tercer embarazo, va a tener trillizos.

A este paso, seguro que están rezando para no hacerle frente a una cuarta gestación porque si la serie continúa…

Sea como sea, el matrimonio ya ha manifestado que ha asimilado la noticia y que está feliz. No obstante, eso no quita para que padre y madre sean conscientes de que afrontan un reto complicado. Y es que nuevamente van a pasar meses sin descansar adecuadamente, las facturas se van a incrementar y cuidar de seis hijos no va a ser nada fácil. Sin embargo, esperan que con ilusión y amor todos sus pequeños crezcan sanos, fuertes y felices.

¿Cómo hubieras reaccionado tú al saber que vas a tener trillizos? ¿También te habrías desmayado?

