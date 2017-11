Una niña, como también la pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Estás esperando una hija pues así te lo acaba de indicar tu doctor. Y esa noticia te llena de alegría, pero, al mismo tiempo, te hace “ponerte las pilas” para poder elegirle un nombre. Sí, porque no sabes cómo llamarla. No obstante, no te preocupes, pues te vamos a ayudar. ¿De qué manera? Dándote a conocer varios nombres budistas para niña.

Quizás no te gusten, quizás te puedan resultar demasiado exóticos o todo, lo contrario, puede suceder que te encanten por su originalidad. Sea como sea, toma nota:

Manjari

“Flor” o “albahaca sagrada”. Estos son los dos significados que se le otorgan al nombre femenino de Manjari.

Se considera que pertenece a mujeres que destacan por ser trabajadoras incansables, entusiastas y siempre dispuestas a esforzarse con tal de alcanzar sus objetivos. Eso sin pasar por alto que, por regla general, son personas que se preocupan por los demás, que son activas y disfrutan haciendo reír.

De la misma manera, otras de las señas de identidad que se atribuyen a las féminas llamadas Manjari son que tienen un gran optimismo, que son directas y que les cuesta, en muchas ocasiones, seguir las normas.

Entre las celebrities que han contribuido a popularizar este nombre está la actriz Manjari Fadnis (1988). Nació en Bombay y ha conseguido cierta relevancia gracias a películas tales como “Warning” (2013) o “El amor en estos días” (2009).

Prajna

El segundo de los nombres budistas para niña que te puede interesar es el de Prajna. Del mismo podemos destacar que es sinónimo de “sabiduría” y que se identifica con uno de los ocho aspectos que son imprescindibles en el llamado Noble Camino Budista.

Es muy utilizado en India, también puede utilizarse con varones y se considera que, como reza su significado, pertenece a mujeres muy inteligentes. Además, también se establece que son muy románticas, que le dan mucho valor a las emociones y sentimientos y que destacan por su alegría.

Tampoco se debe pasar por alto que suelen ser féminas temperamentales, que cuentan con innegables cualidades creativas y que son muy amables en el trato con los demás.

Una de las famosas conocidas con este nombre no es otra que la cantante y compositora Prajna Vieira, que ha conseguido un éxito relevante con álbumes tales como “Amrita”.

Dakini

“Diosa” o “bruja”. Este es el significado que se le otorga a este otro nombre budista que te puede interesar para tu hija. No obstante, también se utiliza como sinónimo de “bailarina del cielo”. Y es que con ese nombre se denomina en el budismo a mujeres danzantes y desnudas que vienen a representar la belleza y la fuerza de la Naturaleza.

¿Qué características se pueden destacar de la personalidad de las féminas llamadas así? Básicamente que son muy sociables, que cuentan con unas innegables cualidades para la comunicación y que se identifican porque tienen una filosofía de vida que les lleva a disfrutar al máximo, a “exprimirla”.

De la misma manera, hay que hacer hincapié en que tienen innegables cualidades artísticas y a que poseen una fuerza arrebatadora.

Pema

Dentro de esta lista de nombres que pueden servirte de inspiración para elegir el de tu hija, no podía faltar este otro. Pema tienen origen budista como los anteriores y significa “loto”. Quienes se dan en llamar de esta manera se considera que tienen grandes capacidades para ser líderes y eso sin pasar por alto que disponen de un contundente sexto sentido. Tanto es así que se considera que pueden llegar a ser visionarios.

Solidarias, muy agradables en el trato y siempre dispuestas a ayudar a quienes más lo necesitan. Así son también las mujeres llamadas Pema que le otorgan un gran valor a los amigos y a la familia. Pero aún hay más. Son féminas que disfrutan con la aventura, que son muy activas y que pueden ser grandes profesionales en áreas tales como el deporte, la literatura, la policía o la música.

A grandes rasgos, estos son los principales nombres budistas para niña que debes tener en cuenta a la hora de dar con uno para tu hija que viene en camino. Si no te gustan, no te preocupes. Consulta nuestra sección de Nombres y tendrás ante ti una larga lista de posibilidades. Entre esa seguro que das con el idóneo.

