West Bromwich-Mallorca: a cerrar el stage de Birmingham

El Mallorca cierra este mediodía su stage en Birmingham enfrentándose a un histórico en horas bajas, el West Bromwich Albion, actualmente en la Championship, y que está dirigido por un técnico español, Carlos Corberán. Jagoba Arrasate alineará un equipo diferente en cada parte para repartir minutos, tal y como hizo ayer ante el Barnsley.

«Hay que acostumbrarse a ganar. Es un tópico de pretemporada, pero hay que acostumbrarse a ganar, sea el partido que sea. Hoy sabíamos que el objetivo era trabajar con mucha fatiga. Las sesiones de los días anteriores han sido muy, muy intensas. El equipo ha trabajado con esa fatiga y hemos ganado, que es importante”, dijo tras el partido Dani Rodríguez a los medios oficiales del club.

Por su parte Omar Mascarell agregó que «lo importante es seguir entrenando, seguir cogiendo minutos. Es el segundo partido de la temporada. Es difícil sacar conclusiones tan pronto, pero bueno, la semana ha sido muy buena de entrenamientos, con mucha intensidad. Creo que el equipo poco a poco va cogiendo la idea a la que queremos llegar. En estos partidos lo menos importante son los resultados. Lo importante es coger sensaciones, ir adaptándonos a esta nueva idea y poco a poco lo vamos cogiendo”.

«Me encuentro muy bien. Con los compañeros como siempre me he sentido como en casa. A esta pretemporada he llegado muy bien. Tanto física como mentalmente me siento muy cómodo, trabajando muy duro como estamos haciendo todos para ponernos a punto lo antes posible para cuándo empiece la liga”, agregó el centrocampista canario.

Habrá cambios en la portería porque Rajkovic jugó ayer los 90 minutos, pero en cuanto al resto el entrenador vasco tratará de darle alternativas a todos los jugadores disponibles, entre los que no estará el uruguayo Gio González, que cerró ayer su traspaso al Krasnodar ruso por unos cuatro millones de euros.

El de hoy será el último amistoso que dispute el Mallorca en tierras inglesas tras haber derrotado al Crewe Alexandra (1-3) y al Barnsley (0-1). El primer partido del equipo en la isla está programado para el próximo miércoles en el Poliesportiu Municipal de Sa Pobla ante el Poblense, en el tradicional Trofeu de s’Agricultura que suele disputar cada año el conjunto bermellón.