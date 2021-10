Aunque sea sólo la octava jornada del Campeonato, lo cierto es que el Mallorca-Levante de mañana en Son Moix puede marcar el futuro de los dos equipos. Los baleares han sumado un solo punto en las cuatro últimas jornadas, mientras que los valencianos aún no conocen la victoria. En estas circunstancias es fácil deducir que el que pierda quedará bastante tocado. Además, en el caso del Levante se dice que una derrota podría propiciar el despido de su entrenador.

LGP avanzó ayer el regreso de Reina a la titularidad en la portería -«Greif no ha podido entrenar por unas molestias en los abductores, pero estamos muy contentos con su trabajo»-, a la vez que adelantó la inclusión en la convocatoria de Maffeo y Russo, una vez superadas sus lesiones. «Russo ya entró la pasada semana en la lista, aunque aún no estaba al 100×100, mientras que Maffeo ha respondido bien a las cargas de trabajo a las que le hemos sometido durante la semana». En cambio, el entrenador admitió que aún no puede contar con Raíllo, Sedlar y Kubo, que continúan en la enfermería.

«Es un partido muy importante que se va a decidir por pequeños detalles. El Levante ha sido un equipo clave para mí en mi carrera deportiva y tengo muy buena amistad con su entrenador Paco López, pero mañana iremos a por todas», agregó García Plaza, que afirmó que los valencianos «tienen jugadores muy importantes, sobre todo de medio campo hacia adelante».

Por su parte Paco López subrayó que «sumar tres puntos mañana nos daría un chute de energía. Vamos con la intención de ganar», aunque sobre el Mallorca recalcó que «es un rival que mantiene una muy buena base y se ha reforzado muy bien. Es un equipo bien trabajado».

«Vamos a tratar de dar nuestro mejor nivel. Queremos ser un equipo, hacer las cosas bien que las sabemos hacer y esa es nuestra idea y nuestra misión”, añadió el entrenador, que recupera al portero Cárdenas, pero que pierde al delantero Dani Gómez por una amigdalitis. Además, tampoco están disponibles Soldado, Bardhi, Campaña y Malsa.

La lista de jugadores convocados por el Levante es la siguiente: Aitor Fdez., Cárdenas, Pablo Cuñat, Son, Franquesa, Rober Pier, Duarte, Mustafi, Vezo, Postigo, Clerc, Miramón, Coke, Radoja, Blesa, Pepelu, Vukcevic, De Frutos, Melero, P. Martínez, Roger, Morales y Cantero.