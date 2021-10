Las clases privadas de catalán pagadas por el Ayuntamiento de Palma a los directivos de la empresa municipal de limpieza (Emaya), a razón de 38 euros la hora, suscitaron el rechazo de sindicatos y de partidos de la oposición.

Desde Vox, el diputado y concejal, Sergio Rodríguez, calificó de “inaceptable” que el tripartito de socialistas, nacionalistas y de Unidas Podemos, “utilice el dinero de los ciudadanos de esta forma, en dar clases particulares de catalán a los directivos de una empresa pública, mientras tienen la ciudad sucia, llena de grafitis y con una inseguridad ciudadana constante”.

Rodríguez enmarca esta forma de proceder del alcalde socialista de Palma, José Hila, y del presidente de Emaya, el también concejal Ramon Perpinyà, en el “chantaje y las exigencias de los tres concejales de Més para que se utilice cada vez más el catalán en el Ayuntamiento”.

Por ello, lamentó que para el gobierno municipal lo importante, no sea la capacitación técnica de esos directivos, sino la lengua en la que van a desarrollar su trabajo. “Las cesiones de los socialistas a los independentistas y nacionalistas es constante en los temas de lengua, ya sea en el Ayuntamiento de Palma o en el Govern”.

Desde la parte sindical, el portavoz de USO en Emaya, Miguel Romero, cargó contra la dirección de Emaya a la que acusó de gastar el presupuesto destinado a la formación de los trabajadores, sólo en directivos y altos cargos de la empresa, mientras en el personal de la limpieza no se invierte ni un euro.

“Los empleados de calidad urbana no están teniendo ninguna formación, ni continuada ni específica, ninguna”, criticó Romero. Sobre este particular, este portavoz sindical precisó que el dinero previsto en las nóminas de estos trabajadores para formación, «la empresa lo está invirtiendo solo en sus técnicos, en sus altos cargos, el resto no recibe nada”.

Romero criticó el hecho de que “cuando alguien entra a trabajar aquí en Emaya, va dos días con un compañero, y al tercero, le dan las llaves de un camión, de una barredora, y te tienes que buscar la vida. Por eso, la mayoría de accidentes que hay, le sucede a gente recién incorporada que no tiene experiencia, ni le dan formación alguna”.

Respecto a las clases particulares de catalán para directivos, Romero recordó que las únicas que han recibido los trabajadores “fue la legislatura pasada, en una sola ocasión, y nada más se supo”.