El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Palma pedirá en el próximo pleno ordinario del día 28 de abril la reprobación de la concejala independentista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més per Mallorca), imputada por los vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma durante la pasada legislatura, cuando estaba al frente de la empresa municipal de aguas, limpieza y alcantarillado (Emaya).

Así lo ha manifestado el líder de la formación en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, en rueda de prensa en la que ha justificado la reprobación porque «no aceptamos las declaraciones de la regidora diciendo que son víctimas de una persecución política, poniendo en duda la imparcialidad de la Justicia, y atacando al ciudadano que puso la denuncia sobre los vertidos en la Bahía de Palma», apuntó Coll.

El número uno de esta formación en el Consistorio palmesano subrayó que «es evidente que a partir de esa denuncia se están tomando medidas para evitar los vertidos en un futuro próximo», indicó.

Para el concejal Coll, el comportamiento de la regidora con sus declaraciones pone de manifiesto que «no admite críticas a su pasada y a su actual gestión, tildando al PP y a Vox de ser de extrema derecha, de que son dos caras de la misma moneda y proponiendo imponer un cordón sanitario a estas formaciones políticas».

«Lo que necesitamos no son cordones sanitarios, sino buena gestión, algo que no hizo cuando era regidora de Medio Ambiente, ni ahora, como regidora del Área de Modelo de Ciudad, donde ya hemos visto el fracaso en la tramitación de licencias de obras, la falta de seguridad jurídica, la pésima informatización de la Gerencia de Urbanismo o no respetar sentencias judiciales que exigen proteger un monumento cultural y patrimonial».

El concejal de la formación liderada en Baleares por Jorge Campos recordó que Truyol «ha adoptado medidas de apoyo con la venta ambulante ilegal que produce un grave perjuicio al comercio, a la seguridad sanitaria o fiscal».

Por todo ello, este partido solicitará la reprobación de la regidora de Més per Mallorca en el próximo pleno, si bien, todo apunta que la iniciativa no saldrá adelante por el respaldo que le ofrecerá a la formación independentista, sus socios de gobierno de PSOE y Podemos.