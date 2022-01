Vox ha exigido al Pacto de gobierno en el Pleno del Consell de Mallorca que deje de poner trabas a la llegada de la Misión Europea que investigará el asunto de los abusos sexuales a menores tutelados por el IMAS. El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha preguntado a la presidenta del IMAS, Sofía Alonso, si comparte el veto a esta misión que ha llevado a cabo la socialista Iratxe Rodríguez en el Parlamento Europeo.

“Están intentado evitar el desembarco de la Misión Europea el 11 de abril en Mallorca porque les importa más mantener sus cargos que garantizar el bienestar y la seguridad de los menores tutelados». Ha dicho Toni Gili.

También ha comentado que «Vox ha promovido en Europa esta misión y esta investigación porque la presidenta del Consell de Mallorca, la socialista Cati Cladera, no ha querido depurar responsabilidades ni conocer qué

pasó y sigue mirando hacia otro lado sin poner soluciones ni adoptar medidas que garanticen que los menores estén protegidos».

El portavoz adjunto de Vox en el Consell se ha referido a la noticia publicada por OKDIARIO sobre la desaparición en Barcelona de una menor que estaba bajo la tutela del Consell y que derivó a un centro de Argentona después de sufrir abusos sexuales.

«Ustedes la alejaron de Mallorca para que no hablara. ¿Dónde diablos estará ahora esa menor de 14 años? ¿Pero ustedes no tienen ni vergüenza, ni sentido de la responsabilidad ni humanidad? A ustedes les da igual que los menores se escapen de sus manos y delincan. A ustedes les da igual que los menores estén siendo abusados sexualmente. Ustedes están desterrando a los menores que han sufrido abusos en centros de Mallorca para que cierren la boca. Es que es un escándalo. Deberían todos ustedes marcharse a sus casas y dejar de cobrar un sueldo público que no se merecen” ha

dicho Gili en el pleno.