Vox y PP ignoran a Espinosa de los Monteros en la presentación de su libro en Palma

Ni rastro de dirigentes o cargos del Partido Popular o de Vox en la presentación del libro de Iván Espinosa de los Monteros ‘España tiene solución’, este lunes en la sede del Círculo Mallorquín en el casco antiguo de Palma.

Nadie de la política activa decidió acercarse a saludar a Espinosa de los Monteros o a que le firmara el libro. A diferencia de lo que sucedió hace unos días en Madrid cuando el fundador de Vox presentó su fundación Atenea, el PP ha decidido dar la espalda a Espinosa de los Monteros en su primera visita a Palma tras muchos años.

Quizás ayudó a la espantá de los ‘populares’ el hecho de que el elegido para presentar el acto fuera el expresidente del Govern balear y del PP de las islas, José Ramón Bauzá, con relaciones absolutamente rotas con los actuales dirigentes del PP en las islas.

Bauzá sí valoró su reciente incorporación a la fundación Atenea: «Queremos dar propuestas, procedentes de la sociedad civil, con la voluntad de ayudar a mejorar lo que pensamos que España necesita. Queremos hacérselo llegar a aquellas formaciones políticas que lo quieran hacer suyo. España tiene solución y parte de esa solución tiene que llegar de la sociedad civil».

Tampoco hicieron acto de presencia en el acto los ‘díscolos’ de Vox en Baleares, que también han optado por movilizar a la sociedad civil desde pensamientos próximos a los de Espinosa de los Monteros.

Ni los díscolos ni ningún cargo reconocible de Vox hicieron acto de presencia en un acto al que apenas acudieron unas 200 personas entre las que se pudo identificar a altos ejecutivos del mundo turístico, ya retirados, como Álvaro Middelmann, en activo, como Aurelio Vázquez, o Román Piña Homs, reconocido jurista e historiador.

Ni Víctor de Aldama ni el líder de ‘Desokupa’ cogieron un vuelo para arropar en Mallorca a Iván Espinosa de los Monteros.