Vox exige identificar a los gamberros que vandalizaron las casetas protegidas de Es Trenc en la protesta del domingo

El portavoz de Vox en Campos, Toni Vidal, ha condenado con absoluta firmeza los actos vandálicos perpetrados este domingo en las casetas varadero de Es Trenc durante la manifestación convocada por colectivos de izquierda y organizaciones separatistas bajo el falso pretexto de defender este espacio natural.

«Lo ocurrido es una muestra más de la enorme hipocresía de quienes se autoproclaman defensores de Es Trenc. Dicen venir a proteger la playa, pero aprovechan la protesta para atacar y vandalizar elementos patrimoniales que forman parte de la historia y la identidad de nuestro municipio», ha afirmado Vidal.

Durante la concentración, varias personas realizaron pintadas y grafitis en las casetas varadero, algunas de ellas catalogadas como bienes de interés cultural, con mensajes de carácter radical y de confrontación. Para Vox, estos hechos demuestran que determinados colectivos «no buscan la protección del medio ambiente, sino la agitación política y el enfrentamiento permanente».

«Los mismos que hablan de respeto por la naturaleza y el patrimonio han dejado su huella de intolerancia y de incivismo en un lugar emblemático de Campos. Han atacado precisamente aquello que dicen defender. Es una vergüenza y una falta de respeto hacia todos los vecinos de nuestro municipio», ha lamentado el portavoz de Vox.

«Quienes han acudido a Es Trenc a sembrar el odio y a dañar el patrimonio deberían pedir perdón a todos los campaners. Han demostrado que su supuesto ecologismo es pura propaganda y que su verdadero objetivo es imponer un discurso ideológico basado en la mentira y el enfrentamiento», ha manifestado Toni Vidal.

Vidal ha exigido que se identifique a los responsables de las pintadas y que se depuren las correspondientes responsabilidades. «El patrimonio de Campos merece respeto y protección. No vamos a tolerar que una minoría radical convierta nuestras playas y nuestros bienes culturales en un escenario para sus actos de vandalismo y propaganda política. Es Trenc no necesita salvadores de pancarta; necesita personas que lo respeten y lo cuiden de verdad», ha apostillado.

Los abucheos a la alcaldesa de Campos

Toni Vidal ha manifestado que la imagen de la primera edil tratando de intervenir en un acto en el que finalmente fue abucheada y expulsada entre silbidos «demuestra el afán de protagonismo que tiene».

«Los mismos que la han recibido con abucheos son quienes han utilizado Es Trenc para hacer política y quienes han permitido que se realizaran pintadas sobre bienes catalogados. La alcaldesa ha querido hacerse una fotografía con quienes atacan a Campos y ha terminado siendo humillada por aquellos a los que pretendía agradar», ha concluido.