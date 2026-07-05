Los manifestantes de Es Trenc aprovechan la protesta para vandalizar la playa que dicen defender

Algunos manifestantes que este domingo han formado una cadena humana en la emblemática playa de Es Trenc para protestar contra el bulo de la desprotección de este espacio natural han vandalizado las casetas varadero durante la manifestación.

Se proclaman defensores de dicha playa, pero algunos de ellos han aprovechado la convocatoria para realizar pintadas y grafitis en las casetas, algunas de ellas consideradas bienes catalogados.

«Del malestar a la ofensiva» «somos la isla defendiéndonos» «tocáis Es Trenc, rompemos la paz», «la isla de la calma a la isla de la lucha» o «ni un gramo de arena al capital» son algunos de los mensajes que se han podido leer.

La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer (PP), que ha recibido abucheos tras dejarse ver en la protesta, ha lamentado lo ocurrido en redes sociales: «Es Trenc ya estaba salvado, pero hoy le han hecho otro atentado. Muy triste, pero es la realidad. Los ‘campares’ os damos las gracias por vuestra visita», ha indicado la primera edil.

Cabe recordar que a la protesta apenas han acudido 1.000 personas para protestar contra la supuesta desprotección de este espacio natural, un bulo generado por la izquierda y los separatistas que asegura que la ley Ómnibus aprobada recientemente por el Govern del PP supondrá nuevos chiringuitos, quioscos, hamacas y sombrillas.

Y es que el Ejecutivo autonómico que lidera Marga Prohens no tiene intención alguna de desproteger lo más mínimo este parque natural del municipio de Campos. La propia presidenta del Govern y todos sus consellers han repetido hasta la saciedad que la posibilidad de modificar la protección del parque natural de Es Trenc vía decreto se ha aprobado para equiparar la forma de legislar sobre este espacio protegido al resto de los existentes en la comunidad autónoma.

De hecho, el Parque Nacional de Cabrera puede ser desprotegido por el Gobierno central cuando quiere hacerlo vía decreto del Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, por mucho que el Govern balear haya explicado en incontables ocasiones que Es Trenc seguirá igual, los separatistas de Més, el PSOE y los colectivos turismofóbicos como el GOB, Menys Turisme, Més Vida o Terraferida han acudido a la playa este domingo para intentar imponer un relato de desprotección calculada por el PP a menos de un año para las elecciones autonómicas.