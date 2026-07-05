Apenas 1.000 personas forman una cadena humana para protestar contra el bulo de la desprotección de Es Trenc

Apenas 1.000 personas han participado este domingo en la cadena humana en la emblemática playa de Es Trenc para protestar contra la supuesta desprotección de este espacio natural, un bulo generado por la izquierda y los separatistas que asegura que la ley Ómnibus aprobada recientemente por el Govern del PP supondrá nuevos chiringuitos, quioscos, hamacas y sombrillas.

Y es que el Ejecutivo autonómico que lidera Marga Prohens no tiene intención alguna de desproteger lo más mínimo este parque natural del municipio de Campos. La propia presidenta del Govern y todos sus consellers han repetido hasta la saciedad que la posibilidad de modificar la protección del parque natural de Es Trenc vía decreto se ha aprobado para equiparar la forma de legislar sobre este espacio protegido al resto de los existentes en la comunidad autónoma.

De hecho, el Parque Nacional de Cabrera puede ser desprotegido por el Gobierno central cuando quiere hacerlo vía decreto del Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, por mucho que el Govern balear haya explicado en incontables ocasiones que Es Trenc seguirá igual, los separatistas de Més, el PSOE y los colectivos turismofóbicos como el GOB, Menys Turisme, Més Vida o Terraferida han acudido a la playa este domingo para intentar imponer un relato de desprotección calculada por el PP a menos de un año para las elecciones autonómicas.

Más allá de eso, la manifestación, en la que se han visto banderas independentistas, ha sido un pinchazo total. Los convocantes aseguran que la protesta ha reunido a unas 10.000 personas, pero las imágenes no dejan lugar a dudas. Tal cifra no se ha alcanzado ni por asomo. A pesar de ello, sesde la organización han calificado la convocatoria como un éxito y se han mostrado positivamente sorprendidos para la gran respuesta ciudadana que ha tenido.

El escritor Sebastià Alzamora ha leído el manifiesto en el que se ha asegurado que «el modelo que quiere impulsar el Govern es un modelo destructor que no ha querido ni quieren en otros lugares».

Además, los manifestantes han alertado de que las regulaciones se podrán eliminar y modificar por simple acuerdo del Consell de Govern y sin debate ni tramitación parlamentaria.

Las entidades convocantes han recordado que los espacios naturales protegidos están amparados por diferentes capas normativas. La más importante, según ellos, es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), un instrumento que puede establecer limitaciones que prevalecen por encima cualquier otro instrumento de planificación territorial.

En algunos casos, especialmente en el de es Trenc, estas limitaciones son especialmente estrictas e impiden, por ejemplo, cualquier incremento de plazas turísticas. «Interpretamos que el objetivo final del PP es precisamente debilitar estos instrumentos de protección. Los PORN constituyen hoy la principal barrera ante nuevas presiones urbanísticas, turísticas o económicas sobre los espacios naturales protegidos», han explicado.