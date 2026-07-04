La bella playa de Es Trenc perderá 3,3 kilos de arena blanca por cada 100 activistas que vayan el domingo

El último informe sobre el desgaste de la paradisíaca playa de Es Trenc, en Mallorca, data de 2018 y lo elaboró la Conselleria de Medio Ambiente. Según este informe, las conocidas playas mallorquinas -y contiguas- de Es Trenc, Ses Covetes y Sa Ràpita pierden alrededor de 18 toneladas de arena cada verano. Arena repartida entre las chanclas, las toallas y la ropa de los turistas. El informe detalla que cada usuario se lleva involuntariamente de la playa 33,64 gramos de arena blanca y fina.

La manifestación de ecologistas, turismofóbicos y separatistas de este domingo ya tiene cifras previas antes de empezar: la playa perderá 33,3 kilos de arena blanca por cada 100 activistas que se manifiesten sobre la arena, tal y como reza la convocatoria.

El activismo turismofóbico ha convocado para este domingo una cadena humana sobre las playas de Es Trenc, Ses Covetes y Sa Ràpita para dar potencia a un relato basado en un bulo. Por mucho que el Govern de Marga Prohens en pleno niegue intención alguna de desproteger lo más mínimo este parque natural del municipio de Campos –del que procede Prohens–, los colectivos turismofóbicos y separatistas intentan imponer un relato de desprotección calculada por el PP. Además, Més per Mallorca se ha subido al tren para marcar discurso a menos de un año para las elecciones.

El bulo parte de una disposición incluida por el Govern balear en la ley ómnibus aprobada en junio que especifica que a partir de ahora las decisiones sobre Es Trenc se tomarán vía decreto y no a través de una ley con discusión previa en el Parlament.

La propia Marga Prohens y todos sus consellers en pelotón han repetido hasta la saciedad que esta decisión se toma para equiparar la forma de legislar sobre este espacio protegido al resto de los existentes en la comunidad autónoma. De hecho, el Parque Nacional de Cabrera puede ser desprotegido por el Gobierno central cuando quiere hacerlo vía decreto del Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso de los Diputados.

Madrid nunca ha hecho uso de esa prerrogativa, como tampoco pretende hacerlo el Govern de Prohens.

Por lo pronto, los ecologistas que vayan a la manifestación que estará presidida por una potente ola de calor y decidan bañarse en las cristalinas aguas de Es Trenc deben saber que se llevarán en la piel y en la ropa una cantidad importante de arena blanca. Cuantos más sean, más daño a la playa dunar.