Vox ha cargado hoy contra los «ecolojetas de moqueta que arruinan el campo mallorquín y balear y no han visto un pollo vivo nunca», en el arranque de una ronda de contactos y visitas a particulares, asociaciones, empresarios y entidades vinculadas al sector primario.

El portavoz de esta formación en el Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha visitado en Inca, junto al concejal de este partido en esta localidad, Xisco Pol, a los representantes de la asociación de Canaricultores y Pájaros de Campo, «muy preocupados e indignados por la falta de ayudas y de colaboración por parte del Ayuntamiento de Inca y angustiados ante la implantación de la Ley de Bienestar Animal», ha asegurado Bestard.

El edil Pol, tras la entrevista, ha manifestado la preocupación del presidente de la asociación de Canaricultores, puesto que este año no saben si van a poder realizar el concurso ornitológico del Dijous Bo, debido a la nueva Ley de Bienestar Animal.

Posteriormente, se han desplazado también a visitar el centro ecuestre de Son Vivot y en un comunicado han expresado que los problemas y dificultades que nos narran los ciudadanos vinculados al mundo animal y agrario «son siempre los mismos: falta de ayudas por parte de la administración, trabas por parte de la administración, lentitud administrativa, exceso de normativa, leyes excesivamente restrictivas que no respetan el verdadero espíritu del sector primario ni respeta las costumbres de antaño que tan bien siempre habían funcionado…», relató Bestard.

Por ello, el partido liderado en Baleares por el diputado Jorge Campos sostiene que «la izquierda está arrasando el mundo agrario y se está llevando por delante a todos los que de verdad sienten y aman el campo y los animales».

Para Bestard, «los ecolojetas no son más que cuatro enteradillos de moqueta que no saben nada del campo y están adoptando medidas que van a acabar con la Mallorca que levantaron y cuidaron nuestros antepasados, no va a quedar nada por culpa de unos progres que saben lo que es un pollo gracias a que lo han visto muerto en un supermercado. Me gustaría saber cuántos de esos ecolojetas de moqueta han visto un pollo vivo y en su hábitat», se preguntó el número uno de este partido en el Consell de Mallorca.

El concejal Pol lamentó que «la izquierda esté haciendo la vida imposible a personas que disfrutan del mundo rural. También ponen palos en las ruedas a los propietarios de negocios vinculados al mundo animal,como pueden ser los centros de equitación. Unos centros donde adultos y niños aprenden a valorar y querer la naturaleza, donde aprenden a respetar y cuidar a los animales. La izquierda prefiere que esos niños y adolescentes estén tirados por las calles haciendo botellón y pintando grafitis en paredes y mobiliario urbano. Eso sí que lo protege y fomenta la izquierda».