Vecinos de Palma, al límite: dos talleres mecánicos convierten la calle Málaga en su aparcamiento particular

Hartos de dar vueltas para aparcar, de soportar molestias y de sentir que nadie escucha sus reclamaciones. Así aseguran encontrarse los vecinos de la calle Málaga de Palma, donde dos talleres mecánicos separados por apenas 50 metros están en el centro de una creciente polémica por la presencia prolongada de vehículos vinculados a su actividad.

Según denuncian los residentes, coches averiados, turismos y furgonetas permanecen estacionados durante más de diez días, ocupando plazas de aparcamiento que deberían estar disponibles para el conjunto de la ciudadanía. Los vecinos sospechan que la falta de espacio dentro de los establecimientos está convirtiendo la calle en una zona de espera para los vehículos pendientes de reparación o entrega.

El malestar va en aumento. Para quienes viven en esta parte de Palma, encontrar aparcamiento se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza, mientras crece la sensación de que la vía pública está soportando las consecuencias de una actividad privada.

«Es imposible aparcar en esta zona y encima tenemos a dos talleres que tienen copada la calle y las vías adyacentes. Se piensan que pueden hacer lo que quieren y el problema es que parece que es verdad. La Policía Local no hace absolutamente nada y les deja campar a sus anchas», denuncia un vecino.

Las críticas no se limitan al estacionamiento. Los residentes también alertan de ruidos, humos y aceras ocupadas, y reclaman que se compruebe si los negocios cumplen las condiciones y autorizaciones exigibles.

«No entendemos cómo en esos talleres pueden funcionar. Los ruidos y los humos son constantes y están ubicados en los bajos de edificios donde viven muchas personas. Tienen todo el día la acera ocupada y los policías de barrio ni aparecen», critica otro residente.

El mismo vecino lamenta la aparente falta de vigilancia: «No sabemos si este barrio tiene o no tiene policía porque es imposible que vea lo que pasa aquí y no haga nada».

Los afectados exigen inspecciones y una respuesta municipal que permita esclarecer si existe alguna infracción y recuperar el uso normal de las plazas de aparcamiento y las aceras. La calle Málaga de Palma se ha convertido, según los denunciantes, en el símbolo de una convivencia deteriorada por un problema que consideran insostenible.

Ahora reclaman respuestas: que se compruebe la situación, que se vigile el cumplimiento de la normativa y que el espacio público no termine funcionando como una extensión de los talleres privados. Los vecinos no descartan tomar medidas drásticas para que el Ayuntamiento y la Policía Local de Palma tomen nota de sus demandas.