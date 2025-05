Vadillo: “La igualdad es máxima, todos tenemos un 25% de opciones”

Antonio Vadillo ha valorado el nuevo reto que afronta el Illes Balears Palma Futsal este fin de semana en Cartagena. “Estamos disfrutando mucho esta temporada. Llega otra fase final, esta vez la Copa del Rey, y es para estar muy contentos de estar en ese cuadro”, apunta Vadillo, que advierte de la dificultad del partido: “Nos espera un partido muy complicado contra Jaén, un rival muy fuerte, muy duro, muy competitivo, que hace muchísimas cosas bien. Quizás no han tenido una liga regular tan constante como en ellos es habitual, seguramente por las lesiones y los cambios en la plantilla, pero ahora llegan en un buen momento, con el Playoff asegurado, y con un entrenador como Dani Rodríguez que lleva mucho tiempo al frente y que nos pondrá las cosas muy difíciles”.

El técnico andaluz destaca el paralelismo entre ambos equipos: “Desde hace muchos años somos dos equipos similares. En las últimas temporadas siempre estamos ahí: jugando semifinales, finales… Nos caemos, nos levantamos, cambiamos jugadores constantemente y seguimos compitiendo al máximo nivel. Siempre estamos en las fases finales”.

El entrenador del Illes Balears Palma Futsal no esconde que cualquier detalle puede marcar el desenlace: “En esta Final Four todos tenemos un 25% de opciones. Hay mucha igualdad entre los cuatro equipos y serán partidos que se decidan por detalles. Es otra competición. Como pasa en el Playoff, ya hemos visto muchas eliminatorias en las que el octavo gana al primero o el séptimo al segundo. Es lo que tiene nuestra liga: no creo que haya otro deporte en el mundo con tanta igualdad. Todo está muy equilibrado y ahora, en la Copa del Rey, no va a ser diferente. El acierto será el que marque la diferencia”.