UMAC-ADEMA impartirá el próximo curso un máster pionero para profesionalizar a los nuevos artistas

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) iniciará el próximo curso el Máster de Formación Permanente en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea, una formación dirigida a artistas, graduados en Bellas Artes y perfiles vinculados a la creación que quieran consolidar su trayectoria profesional en el ámbito del arte contemporáneo.

El nuevo programa semipresencial, de un curso académico y 60 créditos ECTS, se plantea como una propuesta pionera en el panorama nacional e internacional. Su objetivo es ofrecer al alumnado herramientas conceptuales, metodológicas, tecnológicas y profesionales para desarrollar proyectos artísticos propios, situarlos en el contexto cultural actual y favorecer su inserción en los circuitos profesionales del arte.

Según ha explicado la directora del máster, Amparo Sard, «se trata de una formación pionera por su enfoque específico en el desarrollo profesional de los artistas contemporáneos. El máster responde a una de las necesidades más habituales de los nuevos graduados en Bellas Artes: el paso entre la formación académica y el inicio de una carrera profesional en el sistema del arte».

En este tránsito, además de la producción de obra, «resultan cada vez más necesarias competencias vinculadas a la presentación de proyectos, la participación en convocatorias y residencias, la relación con instituciones culturales, la comunicación pública del trabajo artístico y la construcción de redes profesionales», ha explicado Amparo Sard.

El plan de estudios se articula en torno a módulos centrados en la relación entre obra, discurso y contexto, los dispositivos prácticos de realidad en las artes intermedias, la gestión y comunicación del arte, el arte público y los proyectos colaborativos, y el Trabajo Fin de Máster.

La metodología del programa estará basada en proyectos, aprendizaje aplicado y servicio, trabajo colaborativo y uso de herramientas digitales. La formación se orientará al desarrollo de propuestas propias, con especial atención a los procesos de documentación, argumentación, comunicación y profesionalización de la práctica artística.

El programa incorporará además actividades vinculadas a citas de referencia en el ámbito del arte contemporáneo, como la participación del alumnado en Estampa Madrid y Art Cologne Palma. «Esta conexión permitirá que el alumnado pueda presentar su obra en contextos profesionales de referencia y conocer de primera mano los espacios en los que se articula buena parte de la circulación del arte contemporáneo, desde la relación con galerías, comisarios y coleccionistas hasta la presentación pública de proyectos. En el panorama internacional no existen másteres con una implicación comparable del alumnado en ferias de arte, lo que refuerza el carácter práctico, diferencial y profesionalizador de la propuesta», ha subrayado Amparo Sard.

Uno de los elementos centrales del máster será su claustro, integrado por artistas, críticos, comisarios, docentes universitarios y gestores culturales con trayectoria internacional y nacional. El equipo académico reúne perfiles vinculados a la creación artística, la teoría del arte, la gestión institucional, la crítica, el comisariado, la investigación y la docencia superior.

Entre los perfiles internacionales destaca Ian Monroe, artista residente en Londres, que ha dirigido el MA Fine Art en Chelsea College of Arts, perteneciente a University of the Arts London. Su obra se ha expuesto en el Saint Louis Art Museum, Hamburger Bahnhof de Berlín, Saatchi Collection y ARoS Aarhus Kunstmuseum.

También participará Sabine Maria Schmidt, historiadora del arte, comisaria y autora alemana, con una amplia trayectoria en instituciones museísticas europeas como Museum Folkwang de Essen, Kunsthalle Bremen, Kunstsammlungen Chemnitz y Museo Wilhelm Lehmbruck de Duisburgo.

El claustro internacional contará además con Claudia Tittel, doctora en Historia del Arte por la Universidad Humboldt de Berlín, comisaria, crítica de arte y gestora cultural, con experiencia docente en Bauhaus Universität Weimar. Ha sido directora artística del Festival de Arte Begehungen en el marco de Chemnitz 2025, Capital Europea de la Cultura.

A estos perfiles se suman Ruth Polleit Riechert, historiadora del arte y experta en mercado artístico, especializada en arte moderno y contemporáneo, inversión en arte y nuevas dinámicas del mercado; y Adriana Polveroni, directora de la feria de arte contemporáneo de Roma.

El programa incorporará asimismo a profesionales vinculados al ámbito galerístico y curatorial internacional, como Freddy, de la Galería Kornfeld; Nuria Fernández, de la Galería Espacio Líquido, con residencia en Los Ángeles; y el equipo de Atizar, vinculado a la organización del Pabellón de Cuba en la Bienal de Venecia.

Entre los referentes nacionales figura Fernando Castro Flórez, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Extraordinario de Doctorado, una de las voces reconocidas de la crítica, la estética y el pensamiento artístico contemporáneo en España.

Contará también con María Jesús Martínez Silvente, doctora en Historia del Arte y profesora titular de la Universidad de Málaga, con una trayectoria vinculada a la investigación, el comisariado y proyectos culturales relacionados con instituciones como el Museo del Prado, el Museo Thyssen Bornemisza, el Museo Reina Sofía, el Centro Botín, el MACBA y el Museo Picasso Málaga.

También participarán Omar Pascual Castillo, crítico, comisario y editor nacido en La Habana, que fue director del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, de Gran Canaria, entre 2010 y 2015; Adonay Bermúdez, comisario y crítico de arte independiente, colaborador de ABC Cultural y responsable de programas curatoriales vinculados a ferias como Art Madrid; e Iván de la Nuez, ensayista, crítico y comisario, que ha sido director de Exposiciones de La Virreina Centre de la Imatge y responsable de Actividades Culturales del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB.

La dirección del máster estará a cargo de Amparo Sard, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, jefa de estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA y artista de reconocido prestigio. Ha expuesto en museos y centros nacionales e internacionales como el MACRO de Roma, TEA Tenerife Espacio de las Artes, DA2 de Salamanca, BOZAR en Bruselas, MMCA Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea y Royal Ontario Museum.

La combinación de estos perfiles permitirá que el alumnado entre en contacto con profesionales que conocen de primera mano el funcionamiento del sistema artístico desde distintos ámbitos: la creación, la universidad, la crítica, la curaduría, el museo, el mercado, las galerías, las ferias, las bienales, la gestión cultural y los proyectos internacionales.