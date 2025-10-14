Tragedia en Mallorca: peatón muere atropellado dos veces en la autopista del aeropuerto

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. En esta ocasión, un hombre, de 46 años, perdió la vida de forma instantánea tras ser arrollado por dos vehículos en la Ma-19, a la altura de la salida del aeropuerto de Son Sant Joan. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investiga las circunstancias del suceso.

La isla se despertó este martes con la noticia de un nuevo atropello mortal en la autopista de Llucmajor (Ma-19), una de las vías más transitadas de la red de carreteras. El trágico incidente tuvo lugar en torno a las 23 horas del lunes, cuando varios conductores alertaron a la central de emergencias del 112 de la presencia de un hombre caminando por el arcén, en dirección a la salida del aeropuerto de Son Sant Joan.

Minutos después, una segunda llamada confirmaba lo peor: el peatón había sido atropellado. Según fuentes de emergencia, un primer vehículo lo impactó y, segundos más tarde, otro turismo le pasó por encima, causándole la muerte inmediata. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Palma, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia medicalizada del SAMU 061, pero los sanitarios sólo pudieron certificar el fallecimiento del hombre. La víctima, de 46 años, murió en el acto debido a la violencia del impacto.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Los agentes analizan varios vídeos grabados por conductores que circulaban por la zona y que muestran al peatón pocos instantes antes del atropello. Se intenta determinar por qué el hombre caminaba por una vía de alta velocidad y si podría haber intentado cruzar.