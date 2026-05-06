El tradicional tiro al pichón y la codorniz vuelve a Baleares después de que Armengol lo prohibiera hace ocho años

Un acuerdo de Vox con el Partido Popular permite la introducción de una enmienda al Proyecto de ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Baleares, que permitirá el retorno a las Islas de una práctica muy tradicional que fue prohibida por el Govern progresista que presidía la socialista Francina Armengol. Volverá la caza al pichón.

El texto acordado entre ambas formaciones políticas, en la práctica, suprime una letra de un apartado de protección de animales que viven en el entorno humano. En un comunicado, Vox ha celebrado el acuerdo: «Recuperación del tiro al pichón y codorniz. Vox suprime la prohibición que impuso Armengol en 2017. Las competiciones de tiro al pichón y codorniz recuperan su lugar legal en Baleares».

En realidad, la prohibición llegó en 2018, también con Armengol como presidenta, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Animal.

El tiro al pichón en Baleares está actualmente prohibido por la Ley de Bienestar Animal de 2018, lo que ha impedido la celebración de competiciones insulares. Anteriormente, los campeonatos autonómicos debieron emigrar a la Comunidad Valenciana.

Los campeonatos, por tanto, podrán volver en breve a Baleares una vez entre en vigor la ley ómnibus que ya tienen muy avanzada los de Santiago Abascal y el Partido Popular.

Uno de los grandes críticos con la prohibición de los campeonatos de tiro al pichón fue en su día Pedro Bestard, entonces presidente de la Federación Balear de Caza y hoy vicepresidente ejecutivo del Consell de Mallorca donde, además, lleva personalmente el departamento de caza.

Vox y el PP llevaban semanas dándole vueltas a este asunto que finalmente ve la luz y que no entrará en vigor hasta que la Ley de Proyectos Estratégicos supere todos los trámites parlamentarios en Baleares. Verá la luz probablemente antes del verano.