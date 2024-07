Tomeu Terrasa vuelve con programa diario a esRadio

Tomeu Terrasa vuelve a las ondas con el arranque de la Liga en la temporada 2024-25. Regresa a esRadio97.1 con un programa diario en la víspera del RCD Mallorca-Real Madrid. A partir del 16 de agosto, el comunicador ofrecerá nuevamente un programa diario, de lunes a viernes, de 13.30 a 14.00 horas: TT Deporte.

El estreno en esta franja horaria constituye una gran novedad en la parrilla de la cadena esRadio en la Isla. Tomeu Terrasa retoma la máxima intensidad diaria, después de «una temporada sabática». Ahora, se propone «acompañar en los atascos o en la recogida de niños del cole».

Por otro lado, también habrá la posibilidad de escuchar TT Deporte a cualquier hora, en la web esRadio971.com, con su correspondiente podcast, así como en iVoox y Spotify. Asimismo, Terrasa seguirá ofreciendo un comentario de actualidad deportiva a primera hora, en Es la mañana de Federico, en torno a las 8; y un programa de análisis, con un gran equipo de colaboradores, los lunes, de 15 a 16 horas, Fútbol esRadio Mallorca.

Para la emisora constituye, en palabras del director, Gabriel Torrens, «un lujo contar con este gran comunicador, referente de la radio deportiva» y que destaca «por entender el periodismo, como en esta casa, practicado con pasión, de forma independiente y crítica».

Por su parte, Tomeu Terrasa tiene muy claro que «el nuevo orden, no me gusta que todo esté teledirigido, sino tener la capacidad de decir lo que quiera y no que me envíen las entrevistas del Mallorca, como todos los clubes de la Liga».

Contará con un gran equipo de analistas, «los de siempre: Elena García, Nanu Soler, Joan Bibiloni, Sebastià Adrover» y «el fichaje de Aguado», mientras que Pau Ferragut será su brazo derecho, con importante presencia en todos los programas diarios. Además, llevará las redes sociales, donde Tomeu Terrasa acumula desde hace años miles de seguidores, especialmente en X (Twitter) y Facebook, donde también se podrán recuperar en cualquier momento todos los TT Deporte y Fútbol esRadio Mallorca.

Ford y Audi, los concesionarios de Motor Mallorca en la Isla, serán los patrocinadores de la programación deportiva insular en esRadio, junto a otros colaboradores de hace varias temporadas, como Flor de Sal y Distribuidora de Begudes de Balears (DBB), y nuevos anunciantes en la emisora, como Safra 21.