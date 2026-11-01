Terror en un taxi de Palma: piden 10 años de cárcel para un conductor colombiano acusado de agredir sexualmente a una joven

Lo que debía ser un trayecto seguro para regresar a casa terminó convirtiéndose, según la acusación del Ministerio Público, en una experiencia traumática. Un taxista de 47 años se enfrenta a una petición de diez años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una joven durante un servicio nocturno en Palma de Mallorca. Los hechos, que se remontan a octubre de 2023, llegarán a la Audiencia Provincial de Palma, donde deberá determinarse la responsabilidad penal del acusado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, todo ocurrió alrededor de las 5:00 horas del 29 de octubre de 2023, cuando el conductor recogió a la joven, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, y la acomodó en el asiento delantero del vehículo.

El Ministerio Público sostiene que el acusado habría aprovechado el estado de vulnerabilidad de la pasajera para comenzar a realizarle tocamientos de carácter sexual sin su consentimiento, recorriendo su pierna desnuda mientras continuaba el trayecto.

Pero lo que sucedió después resulta especialmente estremecedor. De acuerdo con el relato fiscal, la joven llegó a orinarse encima debido al miedo y la angustia que estaba sufriendo. El conductor detuvo entonces el vehículo con el aparente propósito de permitirle bajar para limpiarse.

Sin embargo, según la acusación, aquel momento habría sido aprovechado para continuar con el comportamiento sexual no consentido. La Fiscalía sostiene que el taxista llegó a introducirle los dedos en los genitales sin su consentimiento, unos hechos que califica como agresión sexual con penetración.

El impacto psicológico del episodio habría sido devastador para la denunciante, cuya vida cotidiana se habría visto seriamente afectada por las consecuencias de lo ocurrido. El acusado, nacido en Colombia en 1976, permanece en prisión provisional desde el 19 de diciembre de 2023. Ahora deberá responder ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma por unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito de agresión sexual continuada con penetración.

La petición del Ministerio Público asciende a diez años de prisión, además de una prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante 15 años. La Fiscalía también solicita 15 años de inhabilitación para desempeñar actividades que impliquen contacto habitual y directo con menores, así como diez años de libertad vigilada una vez cumplida la condena en los términos que determine el tribunal.

Entre las medidas solicitadas figura igualmente la expulsión de España tras el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena, con una prohibición de regresar al país durante diez años, en los términos planteados por el Ministerio Público.

Además, la acusación reclama que el procesado indemnice a la joven con 10.000 euros por los daños morales, junto con los intereses legales correspondientes.

El caso vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las personas que utilizan servicios de transporte durante la madrugada. Ahora será la Justicia la que deberá determinar qué ocurrió realmente aquella noche de octubre en Palma y si el acusado es responsable de los graves hechos que le atribuye la Fiscalía.