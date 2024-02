Tattoo. Arte bajo la piel: la mayor exposición sobre la historia del tatuaje recala en CaixaForum Palma. La directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación «la Caixa», Isabel Salgado; la directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas; la directora de desarrollo cultural del Musée du Quai Branly, Christine Drouin, y la comisaria y fundadora de la revista HEY! Modern Art & Pop Culture, Anne Richard, han presentado este miércoles la muestra.

Producida y organizada por el Musée du Quai Branly-Jaques Chirac de París y la Fundación «la Caixa», presenta más de 240 piezas de todo el mundo entre pinturas, dibujos, libros, siliconas con tinta, herramientas para tatuar, máscaras, fotografías, sellos y nueve audiovisuales. Tras su paso por los centros CaixaForum en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, la exposición terminará su itinerancia en CaixaForum Palma, donde se podrá visitar hasta el 2 de junio, según ha informado la entidad en un comunicado.

El tatuaje encierra una gran historia técnica y estética de más de 5.000 años, donde los tatuadores y los tatuados son sus portavoces diarios. El público de Palma tendrá la oportunidad de descubrir la mayor exposición histórica que ahonda en el tatuaje como gesto artístico y rinde homenaje a aquellos artistas que han hecho evolucionar el arte del tatuaje, pero cuyo papel nunca se ha reivindicado en los museos.

La muestra explora, desde un enfoque antropológico inédito, los distintos usos del tatuaje a lo largo de la historia y el papel social que desempeña esta práctica ancestral en las culturas del mundo: desde la represión a la reivindicación. Así, los visitantes viajarán a través del tatuaje por todos los continentes descubriendo sus orígenes, la evolución que han experimentado las técnicas y el modo en que conviven en sincretismo distintas corrientes vinculadas al arte del tatuaje, que es ya un fenómeno mundial.

En pleno boom del tatuaje, se calcula que el 12% de los ciudadanos de Europa lleva, al menos, uno. No obstante, la fascinación por el tatuaje cuenta con una larga trayectoria: desde el impulso de la atracción de feria hasta la inmediatez de la cultura callejera, el tatuaje encarna el deseo de expresar a los demás no solo lo que somos, sino también lo que queremos ser, transformando así la piel en un particular lienzo.

Cuando el Musée du Quai Branly-Jacques Chirac inició su andadura con esta exposición en París en 2014, invitó a los tatuadores más eminentes del momento a realizar una obra sobre réplicas de silicona de distintas partes del cuerpo. Posteriormente, en cada etapa de su itinerancia por todo el mundo, la muestra se ha ido enriqueciendo con nuevas obras encargadas a tatuadores de distintas nacionalidades, desde tatuajes tradicionales hasta novedosas creaciones.

Entre las más de 240 piezas expuestas se incluyen 24 prototipos moldeados en un material experimental que reproducen de manera hiperrealista partes del cuerpo humano y que han sido tatuados por maestros del arte del tatuaje entre los que se encuentran los estadounidenses Kari Barba y Jack Rudy, el francés Tin-Tin, el japonés Horiyoshi III, el suizo Felix Leu, el neozelandés Mark Kopua, el inglés Xed LeHead, el danés Colin Dale y el polinesio Chimé.

Para la exposición en los centros CaixaForum se han incluido piezas de reciente creación: las de los artistas Laura Juan (España), Jee Sayalero (España), Brian Gomes (Brasil) y Taku Oshima (Japón). Como novedad, en CaixaForum Palma se incorpora una nueva pieza de Yann Black (Canadá), cuya obra simboliza la liberación de los pueblos oprimidos, donde el amor se impone y aniquila el miedo hacia los demás.

Las cinco piezas han sido encargadas expresamente para el tour de la muestra en los centros culturales de la Fundación «la Caixa».