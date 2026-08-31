Susto en la autopista de Llucmajor: las llamas devoran un camión de reparto de agua

La autopista de Llucmajor (Ma-19) ha sido testigo esta mañana de un suceso tan insólito como paradójico. Alrededor de las 10:45 horas, en sentido hacia el aeropuerto, un camión de reparto de agua ha sufrido un virulento incendio en mitad del trayecto.

El vehículo ha quedado completamente inmovilizado en el arcén mientras las llamas devoraban con fuerza toda la parte delantera. La gran ironía visual de la escena no ha pasado desapercibida para nadie. Y es que la cabina del camión ardía por completo a escasos centímetros de la parte trasera, donde transportaba cientos de litros de agua inservibles para sofocar su propio fuego.

Hasta el lugar se han desplazado de urgencia los Bomberos de Palma, quienes han actuado con extrema velocidad para acordonar la zona y sofocar el fuego en tiempo récord. Gracias a la contundente intervención de los efectivos, se ha evitado que las llamas se extendieran al resto del camión.

A pesar de lo aparatoso de las llamas y la enorme sorpresa que ha generado el incidente entre los conductores que circulaban por la zona, el suceso se ha saldado sin heridos. Afortunadamente, tampoco se han registrado retenciones ni grandes complicaciones en el tráfico.