Un socio del PSOE en Baleares al ver la bandera española desde su casa: «Somos una nación ocupada»

Un líder del partido independentista Més per Menorca, socio del PSOE que preside Francina Armengol, ha reventado de rabia en las redes sociales al ver desde la terraza de su casa una bandera española. La presencia de la insignia nacional le está amargando el verano al político menorquín. Se ve obligado a ver la insigia nacional cada vez que se asoma a su terraza

sobre el mar. Se trata de Eduard Riudavets, el número 2 de Més per Menorca.

Riudavets vive en Cala Morell, una urbanización junto al mar en el norte de Menorca, y resulta que cada vez que sale a su terraza ha de ver la bandera de España, que está colocada sobre la grúa que se utiliza para sacar las barcas del agua. Riudavets no puede soportar la presencia de la bandera española, a la que se refiere en la red social Twitter como «el trapo».

El dirigente de Més per Menorca, formación que gobierna en coalición con el PSOE en el Consell Insular de la isla, ha escrito este mensaje en Twitter: «Cala Morell es un lugar maravilloso pero tengo una molestia. Sobre la grúa que eleva las bacas al pequeño muelle ondea el trapo español. De todos modos, me está bien. Me sirve para no olvidar ni por un segundo que somos una nación ocupada». Riudavets finaliza su mensajes con una proclama a favor de los Països Catalans.

Aparte de gobernar en el Consell de Menorca en coalición con el PSOE, la formación independentista menorquina da apoyo parlamentario a la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Votó su investidura y firmó con ella diversos acuerdos a cambio de este voto. Habitualmente Més da apoyo en el Parlament a las iniciativas que presenta el pacto de izquierdas que gobierna en las Islas.

La hispanofobia de este socio de Armengol ya era conocida pero aun así Més per Menorca lo mantiene como número 2 de la formación y le nombró candidato al Senado en las elecciones de 2019, aunque no fue elegido.

También fue delegado de la Conselleria de Educación en Menorca durante el primer Govern del socialista Francesc Antich y ha sido diputado autonómico. Es maestro de profesión aunque ahora ya está jubilado.

Més per Menorca es una formación independentista vinculada a Més per Mallorca. Ambas formaciones nacieron como partidos nacionalistas pero ya hace años que iniciaron una deriva independentista y hacen gala con frecuencia de su hispanofobia y de su defensa del proceso independentista de Cataluña así como del reconocimiento de lo que denominan Països Catalans.

A pesar de su independentismo y anti españolismo, Francina Armengol no ha tenido reparos en pactar con estas formaciones independentistas. Armengol gobierna en Baleares gracias al pacto firmado con Podemos y Més per Mallorca. Estas dos últimas formaciones forman parte del Ejecutivo autonómico con varios consejeros.

Més per Menorca, por el contrario, prefirió no formar parte del Govern pero dio apoyo al pacto de izquierdas que lidera la socialista Armengol a cambio de diversos acuerdos referentes sobre todo a Menorca. La formación independentista de Menorca se ha mostrado siempre muy contundente en todo lo que se refiera a la defensa de los Països Catalans y en la imposición del catalán en todos los ámbitos de las sociedad y de forma especial en la educación. También se manifiesta contra la presencia de los Reyes en Mallorca.

Las presiones ejercidas por la formación Més en Mallorca y Menorca, sirvieron sin ir más lejos para que la Ley Balear de Educación excluyera el español como lengua vehicular y para permitir así que todos los centros públicos ofrezcan el 100% de las clases en catalán.