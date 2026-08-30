Siete amigos se van de fiesta a Ibiza en un taxi de Palma y acaban denunciados por dejarlo en una parada

Siete amigos y profesionales del taxi de Palma se desplazaron a Ibiza para pasar el día de ocio a bordo de un vehículo con licencia de la capital balear, pero la escapada acabó con una denuncia después de que el taxi de Palma fuera estacionado en una parada oficial de taxis de Ibiza.

La presencia del vehículo en una parada de taxis de Ibiza llamó rápidamente la atención y generó suspicacias entre los profesionales de la isla. La situación podía hacer pensar inicialmente que el taxi estaba realizando algún tipo de servicio de transporte no autorizado o captando clientes fuera de su ámbito de actuación.

Sin embargo, desde el sector del taxi de Palma, han confirmado a OKBALEARES, que niegan tajantemente que hubiera actividad profesional. Según ha explicado uno de los responsables del gremio, los siete ocupantes eran compañeros que habían viajado juntos a Ibiza por ocio, con intención de regresar posteriormente a Mallorca. La polémica surgió, por tanto, por una cuestión concreta: el lugar en el que fue estacionado el taxi.

El conductor dejó el vehículo en una parada oficial de taxis de Ibiza mientras realizaba una gestión. El gesto provocó el malestar de los profesionales locales y terminó derivando en la intervención de las autoridades. El conductor fue finalmente denunciado por una infracción muy grave, según las informaciones publicadas por el Periódico de Ibiza, en aplicación del artículo 96.e del reglamento del servicio municipal del taxi.

El episodio ha generado polémica entre taxistas de Palma e Ibiza, especialmente por la presencia de un vehículo con licencia de la capital balear ocupando un espacio reservado al servicio de los profesionales ibicencos.

Desde el gremio de taxistas de Palma insisten en que ninguno de los siete ocupantes estaba trabajando. Su argumento es que un profesional puede utilizar su vehículo para desplazarse de forma privada con amigos o familiares, y que el simple hecho de viajar hasta Ibiza no implica que esté prestando un servicio de taxi. Otra cuestión diferente es el estacionamiento en una parada de taxis, que es el hecho que terminó provocando la denuncia.

Además, las autoridades locales valoran si los hechos pueden tener alguna otra consecuencia administrativa en virtud del artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares, que contempla como infracción muy grave determinadas actuaciones relacionadas con la falta de autorización municipal o la captación de clientes sin la correspondiente licencia.

Desde Palma tratan de separar así el viaje privado de ocio de la infracción cometida al estacionar en una parada de taxis de Ibiza. Lo que comenzó como una escapada de siete compañeros terminó convertido en una polémica entre el sector del taxi de Mallorca y el de Ibiza y con una denuncia para el conductor del vehículo.