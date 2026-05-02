El servicio balear de atención psicológica por acoso escolar atendió a 52 niños en 2025

El servicio de atención psicológica por acoso escolar de la Dirección General de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad atendió en 2025 a 150 personas, de las cuales 52 eran niños víctimas, mientras que el resto eran personas de su entorno. El Govern ha dado a conocer estas cifras en el marco del Día contra el acoso escolar, que se conmemora este sábado.

El pasado mes de junio se inició el nuevo contrato, que mejoraba las condiciones económicas, mejoraba sustancialmente las condiciones laborales de los profesionales y daba cobertura a las cuatro islas, según han indicado en un comunicado.

Con esta licitación, con una inversión de 234.650 euros para 2025-2027, se ha logrado dejar la lista de espera a cero, de forma que todos los niños derivados al servicio son atendidos de forma inmediata.

El Programa de tratamiento psicológico del alumnado afectado por acoso ofrece asesoramiento y apoyo psicológico a la víctima y su entorno con el fin de facilitar la recuperación de los síntomas provocados por el abuso, y dotarles de estrategias para prevenir futuras agresiones.

Y es que, aunque la escuela debería ser siempre un espacio en el que el alumnado se sintiera seguro, desgraciadamente, no siempre es así.

Hay alumnos que sufren acoso y las consecuencias pueden llegar a ser muy graves, tanto en la salud física, en el bienestar emocional ( ansiedad, estrés, depresión, ideación autolítica) y en el rendimiento académico, especialmente si es reiterado en el tiempo, sin olvidar que también puede repercutir negativamente en los acosadores y testigos.

Estos datos son complementarios a los facilitados por la Conselleria de Educación del Govern balear, que intercedió en 871 procedimientos por acoso escolar según la Memoria 2024-2025 del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit).

Ha sido la incorporación de la figura del psicólogo educativo en los centros sostenidos con fondos públicos, impulsada por la Conselleria de Educación de manera pionera en el Estado, un elemento clave en materia de prevención, detección y acompañamiento, así como el impacto directo que tiene la labor del equipo en el bienestar de toda la comunidad escolar.

También se han activado 105 protocolos de violencias machistas, con una mayoría de casos relacionados con relaciones entre adolescentes, lo que confirma la pertinencia de las actuaciones preventivas que la Conselleria ha impulsado en el marco de las convocatorias del 25N y el 8M. Estos 105 protocolos se reparten en 84 casos en Mallorca, 13 en Ibiza, 7 en Menorca y uno en Formentera.

El curso 2025-2026 incorporará nuevos retos, entre los cuales destacan el despliegue del II Plan de Coeducación, la publicación del nuevo protocolo de suicidio y ANS, la mejora de la presencia territorial y la creación de una Comisión de Convivencia para reforzar el trabajo en red y la actualización de los protocolos.