Los separatistas de Més se cargan el portal de transparencia del Ayuntamiento de Santa Maria para campar a sus anchas

Sigue el escándalo en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí. Después de de que OKBALEARES destapara este pasado domingo que el equipo de gobierno del Ayuntamiento liderado por el independentista Nicolau Cañellas impulsara una subida encubierta de sueldos a altos cargos municipales, ahora este periódico ha podido saber que el Consistorio ha ocultado de su página web el portal de transparencia.

Un movimiento polémico por parte de unos regidores separatistas de Més per Mallorca que buscan campar a sus anchas y escapar de los controles de la oposición y la ciudadanía. Los partidos de la oposición ya solicitaron formalmenteel acceso a toda la documentación relativa a las fichas de personal correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 ya que en la web no aparece ningún tipo de información al respecto.

Y es que el Ayuntamiento habría aprobado complementos salariales superiores a los 60.000 euros para dos figuras clave de la administración local: la interventora y el tesorero. Estas cantidades, sumadas a sueldos base cercanos a los 40.000 euros y a un plus de disponibilidad que superaría los 10.000 euros, situarían la retribución total por encima de los 100.000 euros anuales.

De confirmarse estos datos, ambos funcionarios pasarían a cobrar más que el alcalde de Palma e incluso superarían las retribuciones de la presidencia del Govern balear. Todo ello en un municipio de dimensiones reducidas, lo que ha llevado a la oposición a calificar la situación como un «auténtico disparate» y un ejemplo de gestión «fuera de toda lógica».

En el centro de la polémica se encuentra el alcalde Nicolau Cañellas, señalado por practicar un silencio institucional y no dar explicaciones claras sobre lo sucedido. De hecho, la ausencia de una versión detallada y transparente ha incrementado la desconfianza tanto en el ámbito político como entre los vecinos del municipio.

El último pleno municipal fue el escenario de un enfrentamiento directo. Los grupos de la oposición, unidos en bloque, elevaron el tono de sus críticas y exigieron explicaciones inmediatas al equipo de gobierno. La sesión estuvo marcada por momentos de gran tensión, reproches constantes y un clima político que evidencia la gravedad del conflicto.

Pero el pulso político podría ir mucho más allá. Sobre la mesa ya se plantea una medida de gran calado: solicitar la nulidad de pleno derecho de los presupuestos municipales si se demuestra que estas retribuciones no se ajustan a la legalidad. Además, no se descarta llevar el caso ante los tribunales, lo que abriría un frente judicial con consecuencias imprevisibles para el equipo de gobierno.

Por ahora, todas las miradas están puestas en los próximos movimientos del Ayuntamiento y en la documentación que pueda salir a la luz en los próximos días.