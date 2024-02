Samú Costa, el jugador del Mallorca que ha desafiado a la biología

Samú Costa: éste es el jugador del Mallorca que ha desafiado a la biología, recuperándose en un plazo récord de la lesión de abductores que sufrió el pasado fin de semana ante el Betis tras recibir una durísima entrada de Cardoso que quedó sin ningún tipo de sanción. Costa puede ir incluso convocado para el partido de este viernes ante el Athletic si supera una prueba a la que será sometido esta mañana, aunque Aguirre va a reservarle para el choque de ida de las semifinales de Copa que se disputará la próxima semana en Son Moix ante la Real Sociedad.

«Es un animal», escribió el Mallorca en su cuenta de X (Twitter) para enfatizar el enorme progreso que ha experimentado Samú Costa, que ha pasado de ser baja por un periodo prolongado de tiempo a recuperarse en un plazo récord y estar ya a disposición de Javier Aguirre. La situación hubiera sido muy diferente si su lesión le hubiera afectado al abductor largo, pero no ha sido así y eso le ha ayudado muchísimo.

Es un animal. pic.twitter.com/ZksQZYpBtX

— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 30, 2024

En cualquier caso, vaya o no convocado mañana, a Costa se le va a tener entre algodones porque no se quiere correr el riesgo de que se le reproduzca la lesión, lo que significaría tener que prescindir de él para los dos partidos de semifinales de Copa y para varios de Liga y hoy por hoy es un futbolista fundamental en el centro del campo.

Omar Mascarell ocupará su plaza en el partido de mañana ante el Athletic, en el que se enfrentarán dos de los semifinalistas de Copa, por lo que lo lógico es pensar que se va a reservar a algún jugador.

Hoy Aguirre comparecerá a mediodía en conferencia de prensa y se sabrá si planea o no introducir algún cambio, mientras que por lo que a su rival se refiere son seguras las bajas de Lekue y de Unai Gómez, mientras que persisten las dudas de Berenguer, Imanol García y el ex mallorquinista Ruiz de Galarreta, pero Ernesto Valverde tiene a su disposición a jugadores tan importantes como Sancet, Guruzeta y, como no, los dos hermanos Williams, los futbolistas más decisivos del ataque rojiblanco y sobre los que habrá que tener especial cuidado salvo que su entrenador decida reservarlos.