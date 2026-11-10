Roba un bote de proteínas en un gimnasio de Palma y un viandante se lo quita de las manos nada más pisar la calle

Delincuencia desatada en la ciudad de Palma. Un ladrón aprovechó este pasado domingo la ausencia puntual de personal en el mostrador de un gimnasio para adentrarse en las instalaciones y sustraer material a plena luz del día en una maniobra tan rápida como espontánea. La acción, sin embargo, fue frustrada por la intervención heroica de un viandante ajeno al negocio.

Los hechos tuvieron lugar en el centro deportivo de la cadena VitalFit ubicado en la plaza Es Fortí. Según se aprecia de forma nítida en las grabaciones de seguridad a las que ha tenido acceso este periódico, el autor caminaba por la acera frente al establecimiento cuando reparó en un detalle clave: el mostrador de recepción se encontraba desierto y sin supervisión en ese instante.

Sin dudarlo, el hombre decidió entrar a toda velocidad por la puerta principal. Directo y sin titubeos, agarró un bote de proteínas expuesto en el local y emprendió la huida inmediata hacia el exterior con el producto en sus manos, completando la sustracción en apenas unos segundos.

Sin embargo, el plan duró muy poco. Justo al cruzar el umbral y ganar la calle, el autor se topó de frente con otro transeúnte que caminaba por la zona. Este ciudadano, sin relación alguna con el personal ni con la clientela del gimnasio, advirtió la situación, le plantó cara e intervino directamente: le arrebató el bote de proteínas de las manos al sospechoso y procedió a restituirlo al interior del establecimiento.

Tras verse despojado del botín de forma tan fulminante e inesperada, el ladrón optó por marcharse del lugar con las manos vacías, sin llegar a consumar el robo. Toda la secuencia —desde la entrada fulgurante al local hasta la oportuna mediación del peatón y la posterior retirada del implicado— quedó registrada paso a paso en el sistema de grabación del negocio, cuyo documento visual obra ya en poder de este periódico.

Cabe recordar que no es la primera vez que se produce un robo en este gimnasio. Hace unos meses, tres jóvenes marroquíes fueron detenidos tras sustraer el teléfono móvil de una trabajadora del centro tras comprobar que no había nadie vigilando en la recepción.